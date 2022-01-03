ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2022 نايل سات مجاناً بدون تشفير

هناك تطلعات كبيرة من جمهور الساحرة المستديرة وعشاق ومتابعي المنتخب الوطني، الذي تنطلق مبارياته الأولى في كأس الأمم الافريقية خلال أيام قليلة من الان، حيث يرغب المتابعين في معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم افريقيا 2022 على القمر الصناعي نايل سات، ومن خلال موقعنا الاخباري ثقفني نستعرض بعض القنوات التي يمكن ضبطها من أجل متابعة أحداث البطولة القارية المهمة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم افريقيا 2022

وبعد انتهاء قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 استقر المنتخب المصري في المجموعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، حيث تنتطلق البطولة في الفترة الزمنية من بداية من 9 يناير حتى 9 فبراير من الشهر المقبل من عام 2022، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية وآمال لفوز منتخب مصر هذا العام بالبطولة مرة أخرى، وقد أعلنت العديد من القنوات نقلها لأحداث بطولة كأس امم افريقيا 2022، مثل القناة الرياضية بي ان سبورت بريميوم beIN Sports HD Premium، التي تعرض المباريات علي القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11084، وبمعدل الترميز 27500، معدل التصحيح الخطأ 2/3، معدل الاستقطاب أفقى، بصورة مشفرة بعد حصولها علي حقوق بث مباريات البطولة بشكل رسمي وحصري للمشتركين بها فقط والتغطية لا مثيل لها.

القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2022

وفي السياق ذاته تبدأ أولي مباريات منتخب مصر في أمم افريقيا 2022 مع فرق المجموعة الرابعة (نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ومصر)، يوم الثلاثاء 11 يناير أمام منتخب نيجيريا، فيما تبدأ مباراة منتخب مصر أمام غينيا يوم 15 يناير، وتبدأ مباراة المنتخب الوطني أمام السودان يوم الاربعاء 19 يناير، أما عن القنوات الرياضية المجانية التي تنقل احداث بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وبصورة مجانية وبدون أي تشويش وبتقنية عالية الجودة HD لمتابعة أقوي المباريات، من خلال ضبط برمجة التلفاز على الترددات التالية ، ومتابعة مباريات منتخب مصر في البطولة ،وذلك من خلال النحو التالي.

قناة النبأ الليبية الرياضية

القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

قناة تيلي تشاد الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.