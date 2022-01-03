“التعليم الجامعي” يوضح شروط التقديم في مسار التميز للابتعاث: ليس محدداً بعمر

كشف طارق الأحمري، المتحدث باسم التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل شروط التقديم في مسار التميز للابتعاث بنسخته الثانية، وهو إحدى مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة وَفق رؤية 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات في المجالات والتخصصات المختلفة، التي تُسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع وتدعم قطاعات المملكة الواعدة، وعلى رأسها السياحة والفندقة وإدارة الأعمال والاقتصاد والموارد البشرية، والرياضة وعلـوم البيئة وغيرها من مجالات حيوية.

شروط التقديم في مسار التميز للابتعاث

وأوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي، أن شروط التقديم في مسار التميز للابتعاث الخارجي تتلخص في التالية:

لا يشترط عمرًا معينًا للمتقدم في البرنامج.

متاح لنحو 21 تخصصًا تُواكب متطلبات التنمية الشاملة وَفق رؤية المملكة 2030م.

لا بد من حصول المتقدم على قبول مباشر غير مشروط في أحد التخصصات التعليمية المحددة للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

وأن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

ويجب الانتظام في الدراسة ومعادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجًا من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.

الجامعات العامة تضم تخصصات المسار عدا إدارة الأعمال، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والأمن الوطني، والعدالة الجنائية، حيث توجد قوائم خاصة لهذه التخصصات.

والجامعات الإضافية تعني أن لكل تخصص جامعات إضافية للجامعات العامة وتخصصات لها جامعات خاصة، ولا يُمكن التّقديم على الجامعات العامّة.

التقديم ينتهي في 5 مايو 2022 ومعرفة النتائج في شهر يونيو، ومعرفة القبول بعد قفل باب التسجيل والمفاضلة.

خطوات التقديم لمسار التميز للابتعاث عبر منصة سفير

ويمكن لأي مواطن أو مواطنة التقديم لمسار التميز للابتعاث عبر منصة سفير الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: