بنك الرياض وخطوات طباعة البطاقة الائتمانية عبر خدمة الرياض الذاتية

بنك الرياض، يعد واحد من البنوك التي تقدم الكثير من المنتجات التمويلية المتنوعة والتي تساعد المواطنين أو المقيمين في تحقيق أحلامهم مثل التمويل العقاري أو تمويل السيارات أو التمويل الشخصي وغيرها كما يقدم الكثير من الخدمات المتنوعة وحرصاً من البنك على توفير المزيد من الخدمات التي توفر وقت وجهد العملاء يقدم خدمة الرياض الذاتية لتصبح معظم المعاملات البنكية يمكن إجرائها من خلال خطوات بسيطة وسهلة ولا تأخذ الكثير من الوقت وفي هذا المقال سوف نقدم لكم خدمة الرياض الذاتية المقدمة من بنك الرياض وأهم المعاملات التي يمكن القيام بها عن طريقها.

خدمة الرياض الذاتية المقدمة من بنك الرياض

هناك عدد من الخدمات المختلفة المقدمة في خدمة الرياض الذاتية ومنها التالي:

خدمة طباعة البطاقة الائتمانية.

خدمة طباعة بطاقة الصراف الآلي.

خدمة طباعة بطاقة الصراف الآلي للطلبة للأجهزة الخاصة بالكليات والجامعات.

خدمة كشف حساب بنكي بحد أقصى كشف حساب معاملات سنة كاملة.

وهذه الخدمات متاحة لعملاء البنك من خلال استخدام ببطاقة بنك الرياض مدي كما يمكن للعملاء مشتركي خدمة الأهلي أون لاين الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال تسجيل الدخول باسم المستخدم في تطبيق أون لاين الرياض وكتابة كلمة المرور كما أن خدمة الرياض الذاتية متاحة لغير العملاء وذلك من خلال فتح حساب جاري بالمصرف.

تسجيل الدخول إلى خدمة الرياض الذاتية. تحديد الخدمة التي تريد القيام بها. قم بالضغط على خيار البطاقة المراد طباعتها. تحديد إذا ما كنت ترغب في التجديد أو إعادة إصدار البطاقة. بعد الإطلاع على كل معلومات البطاقة قم بالضغط على زر تأكيد. قم بإدخال الرقم السري الحديث للبطاقة مع تأكيده من خلال تسجيله مرة أخري. تتم عملية الطباعة بمجرد الانتهاء من كل الخطوات. بعد استلام البطاقة يتم تنشيطها عبر الدخول إلى القنوات الإلكترونية.

يتم الضغط على خيار طباعة البطاقة مع تحديد رقم البطاقة. بعد الإطلاع على بيانات البطاقة الجديدة يتم الضغط على زر التأكيد. أدخل الرقم السري الجديد مع إعادة تأكيده.

خطوات طباعة البطاقة الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي عند التجديد أو إعادة الإصدارخطوات طباعة البطاقة الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي عند الإصدار الجديد

بعد ذلك قم باستلام البطاقة الجديدة ومن ثم تنشيط البطاقة.

تسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية واختيار طباعة كشف حساب.

تحديد الحساب والمدة الزمنية للمعاملات المراد الحصول على كشف حساب بنكي بها.

يتوجب بعدها تحديد نوع العمليات التي تريد طباعتها سواء سحب أو إيداع.

ستظهر لك العمليات التي قمت بها عبر حسابك البنكي وذلك خلال الفترة المحددة.

قم بالضغط على زر طباعة.

خطوات طباعة كشف حساب

أما عن خطوات تحديث المعلومات فتتم من خلال تحديد المعلومات المراد تحديثها وإدخال المعلومات الجديدة في أماكنها المخصصة بعد ذلك يتم الضغط على زر حفظ، ويضع البنك بعض النصائح الأمنية وذلك لتجنب أي مخاطر متعلقة بحسابك البنكي ومنها أنه يتوجب على العميل أن يقوم بالاحتفاظ بكافة الإيصالات الخاصة بالعمليات التي إنجازها مع مقارنتها بسجلات حسابك كما أنه يتوجب مراجعة نشاط حسابك باستمرار وذلك للتعرف على أي معاملات غير اعتيادية تتم في حسابك.