تسجيل سرب للسعوديات برنامج قيادة قطار الحرمين السريع 1443

تسجيل سرب للسعوديات، فد أعلن المعهد السعودي التقني الخاص بالخطوط الحديدية وهو معهد سرب، عن بداية فتح باب التسجيل للنساء السعوديات بالمملكة العربية السعودية من أجل التدريب في البرنامج الخاص بقائدات قطار الحرمين السريع، حيث يستمر التدريب لمدة عام كامل من بداية التسجيل والقبول، علي ينتهي العمل في شركة رينفي بالسعودية، التي تعد أفضل الشركات المشتركة للعمل علي تشغيل المشروع الخاص بقطار الحرمين السريع، وقد توّفر التسجيل للسعوديات من هذا اليوم ويستمر التقديم حتي يوم 13 من يناير 2022 الجاري، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل في سرب وطريقة التقديم الإلكتروني للانضمام الي البرنامج.

شروط تسجيل سرب للسعوديات

يتم الانضمام الي البرنامج من خلال بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في أي متقدمة الي البرنامج، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة لتوظيف سرب سعودية الجنسية.

معدل الثانوية العامة يجب أن يكون 70% وما يزيد عن ذلك.

التقديم مسموح للأعمار التي تكون من 22 حتي 30 عام فقط لا غير.

يجب علي المتقدمة أن تكون لائقة طبية حتي يتم القبول.

ألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم حتي يستطيع التقديم في البرنامج.

يجب أن يتم النجاح في الاختبارات التي تخص القبول وكذلك المقابلة الشخصية.

الحصول علي مستوي 3.5 في اللغة الانجليزية في شهاد ielts أو ما يعادل هذه الشهادة.

مزايا برنامج قائدات القطار

يحصل جميع المتقدمين في البرنامج علي عدد من المزايا الهامة في حالة القبول والاختبار من جانب معهد سرب، ومن هذه المميزات ما يلي:

الحصول علي مكافأة تصل الي 4.000 ريال سعودي خلال التدريب.

توافر تأمين طبي شامل خلال فترة التدريب.

الحصول علي تسجيل اشتراك التأمينات الاجتماعية.

توافر تدريب جيد في مدينة جدة بالمملكة.

الحصول علي وظيفة مهنة قائد قطار بعد اجتياز التدريب.

يصل الراتب الي مبلغ 8.000 ريال سعودي بعد انتهاء التدريب.

طريقة التقديم في تدريب سرب

يتم التقديم في تدريب معهد سرب من خلال الدخول علي الرابط التالي: معهد سرب، ثم التوجه الي اختبار التسجيل في برنامج قائدات القطار وتسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة.