رابط التقديم في الديوان الملكي 1443 للحصول على المساعدات وسد الديون

رابط التقديم في الديوان الملكي للحصول على المساعدات و سد الديون هذا من أهم الخدمات التي يبحث عنها الملايين من المواطنين السعوديين لمساعدتهم في سد الديون و القروض التي يتعثرون في سدادها، كما أن هذا ليس فقط الخدمات التي يحرص على تقديمها الديون الملكي بل هناك الآلاف من الخدمات التي تنصب في مصلحة المواطن السعودي من توفير دعم مادي الأسر المحتاجة لسد احتايجهم، كما يهتم الديون الملكي بمساعد الأسر التي لا عائن لهم من الارامل والمطلقات لهذا يحرص جميع المواطنين على التسجيل في منصة الديوان الملكي لكى يستطيعون الاستفادة من الخدمات التي توفرها إذا احتاجوا إلى المساعدة.

لكى تستطيع سداد الديون التي تتعثرت في سدادها والحصول على المساعدات من منصة الديوان الملكي، لابد من التسجيل في الموقع الرسمي و التقديم و خطوات التقديم هي:

قم في البداية بالدخول إلى المنصة الرسمية لمؤسسة الديوان الملكي.

عندما يظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الموقع الإلكتروني.

على الفور سيتم تحميل الصفحة وسيظهر امامك نموذج التقديم لسد الديون.

قم بملئ كافة البيانات التي يتطلب منك ادخالها من الإسم الرباعي، رقم الهوية، محل الإقامة، رقم الجوال، الحاله الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالتأكيد من صحة البيانات التي تم ادخالها.

ثم النقر على ايقونة إرسال الطلب.

هكذا سيتم إرسال طلبك إلي هيئة الديوان الملكي وسيتم النظر به ودارسة حالتك لتاكد من أنك مستحق لاخذ المساعدات و سد الديون عنك.

هناك العديد من المساعدات و الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي لمساعدة المواطن السعودي من داخل وخارج المملكة، وأهم هذه المساعدات ما يلي: