جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير تلفزيونية فى جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، عن أضرار واسعة خلفها حريق برلمان جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن تكلفة إصلاح هذه الأضرار قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.





وفى تصريحات تلفزيونية، قال جان بيير سميث، مفوض الأمن فى كيب تاون: "سنحتاج إلى مئات الملايين، إن لم يكن مليارات الراندات". وأشار بيير سميث إلى أوجه قصور خطيرة، مرجحًا أن يكون سببها ضعف الصيانة، وأوضح على سبيل المثال أن التيار الكهربائى لم يُفصل تلقائيًا، واستمرت أنظمة التهوية فى العمل، ولم يُفعل نظام إنذار الحرائق إلا بعد وقت طويل. وبحسب التقارير، فقد شارك أكثر من 70 رجل إطفاء فى محاولات السيطرة على الحريق، والتى استمرت حتى صباح اليوم الإثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكلفة إصلاح بالمليارات.. أضرار جسيمة بسبب حريق برلمان جنوب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.