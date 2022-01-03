ميشال عون يشدد على وجوب ملاحقة مطلقى النار باحتفالات بداية العام الجديد

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس اللبنانى ميشال عون، على وجوب قيام الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة مطلقى النار فى احتفالات بداية العام الميلادى الجديد واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم لتكرار هذه الظاهرة التى تقلق الناس وتلحق أضرارا فى الأرواح والممتلكات.





جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم على التقارير التى وردت من القوى العسكرية والأمنية حول الإجراءات التى اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث المتفرقة التى سجلت فى عدد من المناطق اللبنانية. وأشاد ميشال عون بالاستعدادات التى اتخذتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدنى وأفواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبنانى، مما حد من الحوادث التى تحصل فى مثل هذه المناسبة.

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