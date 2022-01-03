تمويل وطني مصرف الراجحي للحصول على أعلى مبلغ تمويل متوافق مع أحكام الشرع. يقدم مصرف الراجحي مجموعة من الخدمات المصرفية ومنها خدمات التمويل الشخصي، فإذا كانت الميزانية الشهرية لك لا تسمح بالتمويل يقدم المصرف الحلول المناسبة لك ويقدم التسهيلات المصرفية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأقساط مريحة سواء كنت مواطن أو مقيم .

تمويل وطني مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل وطني للمقيمين والمواطنين بغضون 30 دقيقة تفصل بينك وبين الحصول على التمويل، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال إجراءات سهلة ويسرية جدًا لاستخدامه في الأغراض المختلفة سواء كنت تريد تجديد أثاث منزلك أو سراء السلع الاستهلاكية أو الزواج. ويرتكز تمويل وطني على شراء المصرف للأسهم المحلية ومن ثم يبيعها لك لأجل ويضاف إليها ربح الأسهم ويمكن المصرف العملاء من بيع الأسهم (وفقًا لسعر السوق الحالي ) بمجرد تحويل المصرف ملكيتها إليك والحصول على قيمتها النقدية في حسابك.

ألا يزيد عمر المتقدم عن ستون عامًا و70 عام للمتقاعدين عند سداد آخر قسط.

أن تكون جهة العمل من الجهات المعتمدة من قبل المصرف.

ألا يقل دخل العميل الشخصي عن 2000 ريال والمتقاعد عن 1900 ريال

ألا يقل دخل المقيم عن 5000 ريال.

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول

تعريف بالراتب

تثبيت الراتب ونموذج طلب التمويل.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

كل برامج المصرف خضعت لدراسة الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي وحصلت على المصادقة.

فترات سداد مرنة تصل لـ 60 شهر

يوفر تمويل وطني الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة من تجارة السلع.

شروط تمويل وطني مصرف الراجحيالمستندات المطلوبة لتمويل وطني الراجحيمميزات تمويل وطني الشخصيكيفية التقديم على تمويل وطني الراجحي

يمكن التقديم من خلال رابط موقع الراجحي لتعبئة استمارة الطلب الإلكترونية، أو من خلال تطبيق الراجحي موبايل، أو عبر الاتصال على الرقم 8001241222 ، المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ويمكن حساب التمويل من حاسبة التمويل الشخصية من خلال إدخال معلومات العميل: الجنسية، والقطاع الوظيفي والقطاع الفرعي والراتب الشهري ومدة التمويل والأقساط الشهرية الحالية، للاستعلام عن قيمة القسط الشهري ، ومعرفة الحد الأقصى للتمويل وقيمة التمويل المستحقة وهامش الربح السنوي.