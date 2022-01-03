تثبيت دريم ليج سوكر DSL 2022 تحديثات مود الدوريات العربية

تثبيت دريم ليج سوكر DSL 2022 هي أحدي ألعاب الفيديو التي تحاكي رياضة كرة القدم وتتمتع ألعاب كرة القدم بشعبية واسعة عالميا وذلك لشغف العديد من الشعوب من الرياضة الأولي عالميا وتعتبر من أشهر الألعاب بعد سلسلة العاب pes وسلسلة فيفا لكرة القدم لكنةتختلف اللعبة نوعا ما مع منافسيها حيث تجمع اللعبة بين مهارات التدريب ولعب كرة القدم حيث تصبح أنت المدرب في الفريق وتقوم بإنشاء فريقك وأختيار اللاعبين والطاقم الفني المساعد لك وتبداء تدريب اللاعبين وتحديد الفريق الاساسي والاعبين الاحتياط ومع التطور في اللعبة وحصد الأرباح تبحث عن لاعبين ذو مستوي أعلي وتقوم بإنشاء ملعب خاص بفريقك حتي تستطيع إنشاء فريق الأحلام وألان نتعرف معكم علي أهم ما يميز لعبة دريم ليج سوكر 2022 وطريقة التثبيت.

دريم ليج سوكر 2022 الدوريات العربية

من خلال هذا التحديث يمكنك أختيار الدوريات والفرق العربية حيث تجد فريق الاتحاد واهلي جدة والنصر من الدوري السعودي، وفريق الأهلي المصري والزمالك من الدوري المصري، والوداد المغربي والرجاء البيضاوي من الدوري المغربي ذلك إلي جانب تواجد معظم الفرق العربية التي تتمتع بشعبيات هائلة.

يمكنك لعب DSL 2022 على أجهزة الكمبيوتر باستخدام محاكي أندرويد، وهنا يمكن الاستمتاع بتجربة أكثر من رائعة عبر أجهزة الكمبيوتر عالية المواصفات خاصة كروت الشاشة العالية.

كذلك تتميز الشاشات الكبيرة فائقة الدقة وأجهزة التحكم مع السماعات القوية بتحكم كامل وإعطاء جودة عالية للعبة.

DSL 2022 مثلها مثل بقية العاب كرة القدم، ولكن مع أضافات أخري مثل التحكم الكامل بالفريق وأختيار اللاعبين.

كذلك تعتبر DSL 2022 من الالعاب المجانية ولا إلي دغع أموال لتثبيت اللعبة علي هاتفك.

كذلك تدعم اللعب الاون لاين وامكانية مشاركة اللعبة مع الاصدقاء عن طريق الانترنت ومنافسة اي أشخاص حول العالم.

أيضا القدرة على إنشاء نادي رياضي كامل من تجهيزات بدنية ورياضية ومباني صحية ومنشآت تجارية.

كذلك وجود عدد كبير من اللاعبين المعتمدين يتجاوز 3500 لاعب، بالإضافة الى وجود عدد ضخم من الفرق المختلفة من كافة بلدان العالم وتم إضافة الدوريات العربية.

في البداية يجب التأكد من إتصال هاتفك بشبكة الواي فاي.

ثم الدخول إالي متجر التطبيقات GOOGLE PLAY من هاتفك.

من صندوق البحث تقوم بكتابة DSL 2022 في مربع البحث.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة.

بعد تثبيت اللعبة وفتح اللعبية نقوم بتسجيل البيانات المطلوبة وإدخال أسم فريقك وتصبح جاهزة للعب.

أهم مميزات لعبة دريم ليج سوكرتثبيت DSL 22 علي الأندرويد