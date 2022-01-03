اليمن: الحوثيون ينقلون أسلحة إلى السفينة المختطفة

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات التحالف العربى، قد أعلنت صباح اليوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثى اختطفت سفينة الشحن "روابى" قبالة محافظة الحديدة.

وقالت قوات التحالف، إن سفينة الشحن "روابى" التى تعرضت للقرصنة الحوثية ترفع علم دولة الإمارات، وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.

وأضافت، أن السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودى فى جزيرة سقطرى، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.