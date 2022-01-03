نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى بشكل طارئ

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس جاير بولسونارو، خلال حسابه بموقع "تويتر"، إنه يعانى من انسداد معوى وأعلن أنه يتم إجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لعملية جراحية جديدة.

ووفقا لصحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية، فأن بولسونارو عاد من سانتاكاترينا فى جنوب البرازيل حيث كان يقضى عطلة نهاية العام، وكانت معه السيدة الأولى مييشيل بولسونارو، وأقارب آخرون بالاضافة إلى فريقه الأمنى.

يشار إلى أن بولسونارو، كان قد خضع لعمليات جراحية عدة مرات بعد هجوم عليه وطعنه فى 2018 أثناء الحملة الانتخابية.