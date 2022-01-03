الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية طاحنة فى منطقة الساحل الإفريقى

جدة - نرمين السيد - حذرت الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، من أن تفاقم الظروف الصعبة فى منطقة الساحل الإفريقى وتزايد حدة العنف هناك قد تزج بأكثر من 29 مليون شخص إلى أزمة إنسانية طاحنة بما يستلزم توفير المساعدة والحماية لهم فى الفترة القادمة، وهو رقم زاد بنحو 5 ملايين عن العام الماضى.





وذكر بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - نقلته صحف محلية فى أبوجا - أن مستويات انعدام الأمن والجوع وصلت إلى معدلات غير مسبوقة فى ست مناطق بالساحل الإفريقى هى: "بوركينا فاسو وشمال الكاميرون وتشاد ومالى والنيجر وشمال شرق نيجيريا"، مشيرا إلى أن هذه المناطق شبه القاحلة، التى تمتد على طول الحافة الجنوبية للصحراء من المحيط الأطلسى إلى البحر الأحمر، تعانى بالفعل من أعمال عنف منذ سنوات.

وأضاف البيان أنه بسبب العدد المتزايد للهجمات المميتة من قبل الجماعات الإرهابية، والعنف القائم على النوع الاجتماعى، والابتزاز، أو الترهيب، أجبر 5.3 مليون من السكان على الفرار، غالبا عدة مرات.

وأشار إلى أن "العنف فى منطقة الساحل الأوسط وحوض بحيرة تشاد لا يظهر أى بوادر للتراجع بنحو جعل الحوادث الأمنية والهجمات وعمليات الخطف حقيقة يومية لملايين المدنيين، كذلك أصبح تأثير العنف على النساء والأطفال مدمرا، حيث تتعرض النساء والفتيات فى المجتمعات المحلية لخطر واسع النطاق ومتزايد من الاختطاف والزواج القسرى والاعتداء الجنسى والاغتصاب".

وأوضح البيان أن دول الساحل سجلت أعلى معدلات زواج الأطفال والزواج القسرى فى العالم.. علاوة على ذلك، يتعرض الأطفال أيضا لعمالة الأطفال والاستغلال الاقتصادى والتجنيد وإساءة المعاملة والعنف الجسدى واللفظى والأذى النفسى من قبل المليشيات المسلحة المنتشرة فى المنطقة، مضيفا أن آلاف المدارس أغلقت ومن المتوقع أن يعانى 1.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.