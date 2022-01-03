انت الان تتابع تفاصيل خبر إرتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا بالسعودية اليوم الإثنين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين بالإعلان عن عدد إصابات وعدد حالات الِشفاء وعدد حالات الوفاة، ليوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022 م، وواصلت إصابات كورونا إرتفاعا كبيرا في المملكة العربية السعودية بالمقارنة بأعداد الإصابات يوم أمس الأحد، في تطور كبير في حالات الإصابات مقارنة بعدد الإصابات قبل 5 أِشهر من الآن.

إصابات الأحد 2 يناير بالسعودية

وفي نفس السياق كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت إصابات يوم الأحد التي وصلت إلى 1024 حالة إصابة، ذكرت الوزارة أيضا أن البيان اليومي لكورونا سيتم الإعلان عنه الساعة 12 ظهرا بداية من يناير.

إصابات اليوم الإثنين 3 يناير بالسعودية

وبلغت حالات الإصابة اليوم الإثنين إلى 1746 حالة إصابة بزيادة أكثر من 700 حالة عن عدد إصابات أمس الأحد، وبلغت عدد حالات المتعافين الذين خرجوا من المستِشفيات اليوم الإثنين عدد 341 حالة متعافي، وبلغ عدد الوفيات 2 حالة، وأكدت نثق في وعى المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإسراع في تلقي اللقاحات المعتمدة.

العودة بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية

ووصلت عدد الجرعات المعطاة للتحصين من كورونا بالمملكة العربية السعودية من اللقاحات أكثر من 50 مليون جرعة، وفقا للإحصائيات المعلنة، وأعلنت حكومة المملكة الخميس عن التِشديد في الإجراءات المفروضة للحد من تفِشي كورونا، وخاصة العودة الإلتزام بالإجراءات السابقة إرتداء الكمامات، تطبيق إجراءات التباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة والفعاليات والأنِشطة، في ظل زيادة عدد الإصابات.