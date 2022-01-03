ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي السعودي للشهر الأول من عام 2022

خدمة معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خدمة تحرص على تقديمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تخدم عدد من المواطنين وفق شروط معينة عند تحققها يستطيع المواطن صرف معاش من الضمان الاجتماعي السعودي بشكل شهري وتكون هذه الأموال المصروفة لهم من أموال الزكاة، وللحصول على هذا المعاش توجد مجموعة من الشروط ثم عدد من المستندات الواجب توافرها ومجموعة من الخطوات لتنفيذ الخدمة وصرف المعاش كل شهر في يوم محدد يتابعه كافة المستفيدين.

يستهدف برنامج معاش الضمان الاجتماعي المواطنين السعوديين مع توافر شرط إقامتهم بشكل دائم داخل المملكة السعودية بالإضافة إلى باقي الشروط المحددة داخل النظام العام للتضامن الاجتماعي.

ومع أن الحصول على المعاش مقصورًا على السعوديين إلا أن هناك فئة مستثناه من هذا الشرط وتتضمن هذه الفئة امرأة أجنبية لكنها متزوجة من شخص سعودي، أو أرملة لرجل سعودي لديها أبناء منه.

وكذلك أبناء المرأة السعودية من زواجها من شخص أجنبي متوفي.

وأيضًا أولئك الذين لا يمتلكون أي وثائق تثبت جنسيتهم السعودية لكن يمتلكون بطاقات للتنقل من المعاقين والأرامل المعيلات لأيتام وكذلك الأيتام، ولكن ذلك طبقًا لشروط محددة في اللائحة الخاصة بالضمان الاجتماعي.

أولئك المسجلين ضمن معاش التضامن الاجتماعي ينتظرون ميعاد صرفه من كل شهر لأنه قد يتغير نتيجة وجود إجازة رسمية مثلًا.

وعن هذا الشهر فسيتم صرف المعاش في موعده المحدد دون أي تغيير والذي سيكون غدًا الموافق الرابع من يناير من العام الجديد 2022م وهو بالطبع الأول من جمادي الآخر لعام 1443ه.

أي أن المستفيد سيجد مبلغ المعاش موضوعًا في حسابه البنكي المسجل به غدًا إن شاء الله.