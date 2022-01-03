أخبار اليمن : إصابة 3 مواطنين بغارة للعدوان في البيضاء

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إصابة 3 مواطنين بغارة للعدوان في البيضاء

أصيب ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان السعودي، اليوم، في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء. إصابة 3 مواطنين بغارة للعدوان في البيضاءأصيب ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان السعودي، اليوم، في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة مزرعة قات بمديرية نعمان ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين. وذكر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة القنذع بالمديرية نفسها. وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بسبع غارات منفذ عفار الجمركي بمديرية السوادية.

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