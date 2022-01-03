تونس.. مصرع طيار وإصابة آخر فى سقوط مروحية عسكرية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الوطنى التونسية محمد زكرى، إن طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت صباح اليوم الإثنين، بمنطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع وعلى متنها طيّاران، وهو ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تمّ نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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