إصابة رئيس بوتسوانا بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم حكومة بوتسوانا، اليوم الاثنين 3 يناير، أن رئيس البلاد موكجويتسي ماسيسي، يخضع للعزل ‏الذاتي الإلزامي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، أثناء خضوعه للاختبارات الروتينية.‏

وقال جون توماس ديبو، القائم بأعمال السكرتير الدائم للاتصالات الحكومية، في بيانٍ، إن "الرئيس ليس لديه أي أعراض وسيستمر في تلقي المراقبة الطبية عن كثب من قبل أطبائه"، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية.

وأضاف ديبو أن نائب الرئيس سلومبر تسوجواني، سيتولى مسؤوليات الرئيس حتى إشعار آخر، بينما يكون ماسيسي في العزل الصحي.

وارتفعت الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" بشكل حاد في بوتسوانا، الواقعة في جنوب أفريقيا الغنية بالماس، منذ اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد في أواخر العام الماضي.

وتمكنت بوتسوانا من تطعيم 71% من سكانها المؤهلين البالغ عددهم حوالي 1.3 مليون شخص.

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