كيفية تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو 5 من الموقع الرسمي وبالطريقة المضمونة

لعبة جراند ثيفت أوتو 5 تعتبر من بين ألعاب جاتا، كما أن أحداث تلك اللعبة تكون حول ٣ من المجرمين سمعتهم سيئة للغاية بلوس أنجلوس، هذا بجانب أنه تم تطوير اللعبة، ومن الممكن تنزيلها على هواتف الأندرويد، وكذلك أجهزة الكمبيوتر والأيفون وغيرهم، كما أن هناك عدد ضخم للغاية من الأشخاص يقوم بالبحث عن طريقة تنزيل هذه اللعبة، لهذا ففيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص اللعبة من حيث خطوات التحميل وكذلك الشروط، تابع معنا.

في الحقيقة أنه توجد الكثير من المواقع التي تستطيع أن تقم بواسطتها تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو ٥، لكن أغلب هذه المواقع تكون غير آمنة، كما أنها تقوم بسرقة المعلومات الشخصية وكذلك حسابك، لذا ففيما يلي أبرز الخطوات الخاصة بتحميل هذه اللعبة:

في البداية ينبغي أن يكون جهازك متصل بالإنترنت.

بعد ذلك انتقل إلى جوجل كروم ومن ثم قم بالبحث عن الموقع الأساسي الخاص باللعبة وهو “روك ستار جيم”.

بعدها استخدم البريد الإلكتروني الذي يتعلق بك للتسجيل.

بعد ذلك قم بكتابة اسم اللعبة وتابع البحث عنها.

بعد ذلك انتقي الإصدار الذي يتعلق بهواتف الأندرويد.

انقر على السعر الخاص باللعبة وهو 35 ريال سعودي.

في النهاية قم بالسداد من خلال بطاقات الائتمان، وسوف يتم تثبيت اللعبة بكل سهولة.

بعد تحميل اللعبة من بين أبسط الأمور التي من الممكن أن تقوم بها، لكن توجد عدة شروط لا بد أن تكون متوفرة لديك حتى تتمكن من اللعبة والتحميل بكل سهولة ومن بينها كل ما يلي: