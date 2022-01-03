رابط مباشر لتشغيل لعبة fifa 22 mobile beta اخر اصدار على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون

خطوات تشغيل لعبة فيفا بيتا يرغب في التعرف عليها مختلف الأشخاص من محبي ألعاب الكرة حيث أن اللعبة الشهيرة فيفا بيتا تعتب من أهم الألعاب وأشهرها والتي تحاكي أهم لعبة يفضلها كل الشباب ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نستعرض أهم ما يجب اتباعه من خطوات تشغيلية بسيطة تساعد في الحصول السريع على اللعبة حيث تعتبر من أهم وأقوى الألعاب من الجرافيك الذي يمتاز بدقته، حيث تعتبر لعبة فيفا بيتا من الألعاب الجرافيكية المتميزة والتي يرغب في تحميلها مختلف المستخدمين وإليكم أهم طرق التحميل السريع لتلك اللعبة.

خطوات تشغيل لعبة فيفا بيتا

خطوات التشغيل للعبة فيفا بيتا من أهم ما يرغب محبي ألعاب الجرافيك على معرفتها حيث أن الخطوات لا تستدعي وقت طويل لاتباعها وتطبيقها حيث تعد الطريقة على الحاسب الآلي ومختلف الهواتف الذكية من أهم وأنجح وأبسط الطرق التحميلية والتي يسهل اتباعها للحصول على فيفا بيتا والاستمتاع بمختلف مهاراتها ومبارياتها ومنافساتها القوية مع الحصول على النسخة الخاصة باللعبة بأعلى مستوى من الدقة، وتظهر اللعبة على تلك الأجهزة من دون تقطيع للفيديوهات التي تتواجد باللعبة.

خطوات التشغيل للعبة فيفا بيتا على الحواسب الآلية

يعتبر الكمبيوتر من أهم الأجهزة التي يتيسر من خلالها تشغيل اللعبة فيفا بيتا ولكن هناك عدد من المتطلبات ولا بد أن تتوفر بالكمبيوتر ومن بيتنها السعة التخزينية للعبة والتي لا بد وألا تكون أقل من ستة وتسعين جيجا بايت مع عدد أربعة رامات، ومن الممكن أن يتم التحميل على الكمبيوتر المحتوي على بروسيسور رسومي ييسر من متابعة اللعبة وعرض الرسوم الجرافيكية بأعلى معدل من الريزيليوشن، وبالنسبة للتحميل فيكون من خلال الآتي:

يقوم اللاعب بفتح جهاز الكمبيوتر وتوصيله بالإنترنت.

الخطوة التالية تكون باستعمال متصفح قوي يتم من خلاله البحث عن اللعبة.

البحث عن الأيقونة الرسمية ونقر زر التحميل.

خطوات لتشغيل لعبة فيفا بيتا على أندرويد

الهاتف الأندرويد من اليسير أن يتم التحميل السريع للعبة عليه من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة تتم على منصة جوجل بلاي حتى العثور على الأيقونة وضغط مربع التنزيل.