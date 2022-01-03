الاستعلام نتائج التعليم الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq برقم الامتحاني

الاستعلام نتائج التعليم الموازي 2021/2022 نستعرضها مع حضراتكم الان بعد ان تم الاعلان عنها لقبول الطلاب داخل الجامعات الحكومية العراقية بعد حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم ماقبل الجامعي، على أن يتقدم عشرات الآلاف من الطلاب على القبول داخل الجامعات العراقية، عليه سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي 2021/2022

تدور تساؤلات الطلاب والطالبات حول نتائج التعليم الموازي وذلك للتقديم فى احدى الجامعات العراقية، عليه سنتابع من خلال موقعكم ثقفني نيوز الاخباري ومن خلال هذا المقال طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم الاعلان عن معدلات القبول بالجامعات العراقية للتعليم الموازي على جميع التخصصات المطروحة أمام طلاب وطالبات كافة المحافظات العراقية الحاصلين على معدلات التعليم ماقبل الجامعي، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب سواء الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم ماقبل الجامعي عن العام الحالي والعام الماضي، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة بعد إتمام وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات رفع تلك النتائج اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا أو غيرها من المواقع التعليمية العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

نتابع الان عبر موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز الاخباري طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية على نحو الطريقة التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع نتائج التعليم الموازي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي من خلال الرابط التالي”هنا“

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي والبدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض الدرجات على أن تكون على الفور امامكم النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فور مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل.