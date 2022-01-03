طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد ومتطلبات تشغيل eFootball PES 2022

طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 ، اللعبة التي يعشقها محبي الساحرة المستديرة كرة القدم خاصا الذين منتظمون يوميا باللعب وذلك منذ إصدار أول إصدار لها على البلاي ستيشن 2 في عام 2006 وحتي يومنا هذا يقوم المستخدم بالاستمتاع بها على جميع الأجهزة ومؤخرا قد أصدرت شركة كونامي. لعبة eFootball PES 2021 وتخطت عدد تحميلها علي الجوالات من قبل جوجل بلاي مائة مليون عملية تنزيل. واليوم سوف نستعرض لكم الموعد الرسمي لنزول اللعبة رسميا على الجوالات الأندرويد. كما سنعرض طريقة تحميل eFootball PES 2022 ومتطلبات تشغيلها رسميا علي الجوالات الأندرويد. وذلك من خلال موقعكم المتميز في نقل الأخبار المؤكدة لكم (ثقفني). فتابعوا معى التالي.

طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 الرسمية

ستكون خطوات تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 هي نفس خطوات لعبة إي فوتبول بيس 2021 الحالية. والتي تم تحديثها مؤخرا منذ حوالى 20 يوما بتعاقدات اللاعبين في أنديتهم حيث تم أنتقال ليو ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في مطلع الموسم الحالي. كذلك أنتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي إلي الدوري الأنجليزي تحديدا نادى مانشيستر يونايتيد. وأيضا روميلو لوكاكو من أنتر ميلان إلي تشيلسي الإنجليزي. وهذه أهم الصفقات التي تمت في انتقالات الصيف الماضي وتمت إضافتها في تحديث eFootball PES 2021 منذ عشورن يوما. ويمكن متابعة التالي لمعرفة خطوات طريقة تحميل eFootball PES 2022 فور نزولها رسميا.

أولا الدخول علي جوجل بلاي من الهاتف المحمول.

كما يجب البحث عن إي فوتبول بيس 2022 في شريط البحث.

في شريط البحث. ثم النقر على تثبيت حيث أن اللعبة مجانا من جوجل بلاي.

موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

تداولت الكثير من المواقع المضللة أخبارا أنه تم نزول الإصدار المنتظر لعاشقي اللعبة من شركة كونامي عبر موقعهم الإلكتروني. ولكن هذه جميعا أجتهادات من جانب المواقع لجذب الزوار. وبالرغم أنه بالفعل يتم عرض اللعبة داخل الموقع بشكلها الجديد ولكن هذه ليست الإصدار الأصلي بل إصدار معدل وهو إصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021 مع بعض التغييرات والتعديلات للعام الجديد. وفي الحقيقة أنه كان من المقرر نزول إي فوتبول بيس 2022 في أكتوبر الماضى ولكن كونامي قام بتأجيل هذا الحدث إلي ديسمبر السابق 2021. ولكن تم التأجيل مجددا وتم إرسال عملة GP بقيمة 400 ألف لكل مستخدم. وأصدرت إعلان ترويجي أخر حيث ستكون طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 متاحة رسميا في عام 2022 تحديدا في شهر مارس المقبل 2022.

متطلبات تشغيل eFootball PES 2022 على الجوالات

كونامي لا تضع المستخدم في مأزق حيث انها تقوم بالسعي حول تقديم أفضل جودة بشروط قليلة ليمكن اكبر عدد حول العالم للحصول على إي فوتبول بيس 2022. حيث طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 تتطلب شروط متوسطة ومن الممكن أقل أيضا ولكن سوف نعرض لكم شروطها المتوسطة لتشغيلها بسلاسة.

طريقة تحميل eFootball PES 2022 تحتاج إلى أنترنت يعمل بسرعة مناسبة لتثبيتها حيث أن حجمها 2 جيجا بايت. بجانب 2.5 جيجا أخرين تحديثات اللعبة من الداخل. كما يستعمل الأنترنت في لعب المباريات.

تحتاج إلى أنترنت يعمل بسرعة مناسبة لتثبيتها حيث أن حجمها 2 جيجا بايت. بجانب 2.5 جيجا أخرين تحديثات اللعبة من الداخل. كما يستعمل الأنترنت في لعب المباريات. كذلك تحتاج لعبة إي فوتبول بيس 2022 ذاكرة عشوائية 4 جيجا RAM.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا RAM. معالج متوسط رباعي النواة.

أندرويد 10.

والآن قد تعرفنا سويا على طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 وموعد الرسمي لنزولها من KONAMI. كذلك أستعرضنا متطلبات وشروط تشغيل eFootball PES 2022. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. وكل عام وأنتم بخير.