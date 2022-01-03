تعيين الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة "أوبك"

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، الاثنين، تعيين الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما للمنظمة، بحسب بيان صدر عشية الاجتماع الشهري.
وسيتولى الغيص، وهو من المخضرمين في القطاع، منصبه في أغسطس المقبل لثلاث سنوات حتى يحل مكان النيجيري محمد باركيندو الذي يتولى المنصب منذ 2016.
ويأتي تعيين هيثم الغيص فيما تواجه منظمة "أوبك" تحدي انتعاش الطلب على النفط بعد صدمة جائحة "كوفيد 19".
وكان الغيص محافظ دولة الكويت لدى المنظمة منذ سنة 2017 إلى 2021، وفي 2017 ترأس اللجنة الفنية (الأولى) المشتركة المسؤولة عن مراقبة إنتاج النفط ودراسة أوضاع أسواق النفط.
وتضم اللجنة الفنية المشتركة دول منظمة "أوبك" ودول خارج المنظمة في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك بلس".
وفي أكتوبر الماضي، قدمت وزارة النفط الكويتية طلب رسميا لترشيح الغيص حتى يشغل منصب الأمين العام الجديد اعتبارا من مطلع أغسطس 2022.
وكتبت شبكة "بلومبرغ" أن الغيص المعين حديثا على رأس "أوبك" راكم ثلاثة عقود من العمل في قطاع الطاقة، وتولى مهاما في عدة دول، وبالتالي، فهو ممن يعرفون المنظمة على نحو ممتاز.
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