الدفاعات السعودية تدمر هدفا جويا حوثيا أطلق نحو الطائف

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قالت الدفاع السعودية، إن التهديد الجوى أطلقته ميليشيا الحوثى من الداخل اليمنى، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، نشر اليوم الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية فى المملكة، مساء أمس الأحد.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

وكان التحالف أعلن مساء أمس، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران.

كما أضاف فى بيان أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

كما أكد على اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فوراً.