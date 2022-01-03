سحر مفعول ماسكات تفتيح وتبييض تحت الإبط وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة مهما كانت

مشكلة اسمرار الإبط ترجع لتأثير بعض العوامل على الجلد الحساس الموجود في هذه المنطقة، وهذا يجعله أشد اسمرار من باقي مناطق الجسم المعتادة، وتوجد الكثير من الطرق لتفتيح هذه المناطق، وتلجأ الكثير من النساء لمواد التجميل ويوجد بها مواد كيميائية، ولكن الكثير من النساء تخشي هذه المواد وما تسببه من أضرار على المدى البعيد.

خلطة لتبييض الابط

توجد الكثير من الوصفات الطبيعة التي تعمل على تفتيح منطقة الابط، وهذه الوصفات ليس لها أي أضرار على الجسم لأنها عبارة عن مكونات طبيعية، ومن هذه الوصفات الطبيعة ما يلى:

طريقة استخدام وصفة البطاطا:

نقوم أولاً بعمل عصير بطاطا طبيعي، ثم بعد ذلك نضع العصير على منطقة الابط لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء الدافئ.

استخدام وصفة الكركم والليمون:

نقوم بخلط القليل من عصير الليمون مع كمية قليلة من الكركم حتى يصبح لدينا معجون، ثم بعد ذلك نقوم بدهن المعجون على منطقة الإبطين ونتركه مدة لا تقل عن نصف ساعة، وفي النهاية نقوم بغسل الإبطين.

طريقة استخدام وصفة الخيار:

نقوم باستخدام الخيار بفرك الإبطين، وبعد ذلك نترك خلاصة شرائح الخيار على منطقة الابط مدة ١٠ دقائق، وفي النهاية نقوم بغسل الابط بالماء الدافئ.

طريقة استخدام وصفة زيت اللوز:

نقوم باستخدام القليل من زيت اللوز بدهن الإبطين، ثم نتركه فترة من خمس دقائق حتى عشر دقائق، وفي النهاية نقوم بغسل منطقة الإبطين بالماء والصابون.

طريقة استخدام وصفة زيت شجرة الشاي:

نقوم بخلط القليل من زيت شجرة الشاي مع القليل من الماء، ثم نرش من هذا الخليط يومياً على منطقة الإبطين بعد الاستحمام.

طريقة استخدام وصفة زيت جوز الهند:

باستخدام القليل من زيت جوز الهند نقوم بتدليك منطقة الإبطين، ثم نترك الزيت على منطقة الإبطين لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعد ذلك نغسل هذه المنطقة باستخدام الماء والصابون، ويجب تكرار هذه العملية على الأقل مرتين في الاسبوع لكي نحصل على نتيجة جيدة.

طريقة استخدام وصفة عصير الطماطم:

نضع القليل من عصير الطماطم على منطقة الابط، ثم نتركه ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بغسله بالماء الدافئ، ويجب تكرار هذه العملية يومياً.