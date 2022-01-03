طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل بمكونات سهلة وغير مكلفة زي المحلات

الكنافة من أهم أنواع الحلويات الشرقية المشهورة جدًا في العديد من البلاد، وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر طريقة جديدة ولكنها وجدت نجاحًا كبير وهي الكنافة بالمانجة، وبالطبع ينتشر تناول الكنافة بكل أنواعها في شهر رمضان بشكل كبير، وتبحث الكثير من الأمهات عن كيفية تحضير الكنافة بالمانجة في المنزل بكل سهولة، في البيت وسوف نتعرف بشكل تفصيلي على هذا الطريقة.طريقة عمل الكنافة بالمانجة في المنزل مثل المحلات
قد تبدو طريقة تحضير الكنافة بالمانجة صعب بعض الشيء لكنها ليست كذلك فهي خطوات اذا تم اتباعها بكل سهولة، وطريقة عملها كالآتي:مكونات الكنافة
- نصف كيلو من الكنافة.
- نصف كوب من السمن او الزبدة حسب المتواجد.
- نصف كوب من السكر.
- قطع مكعبات مقطعة من المانجة الطبيعية حسب الكمية المطلوبة.
مكونات الكريمة
- كوبين من اللبن الحليب.
- عدد بيضة واحدة.
- نصف كوب من السكر.
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- ربع كيلو من الكريمة اللباني.
طريقة عمل الكريمة
- قومي بخلط الحليب مع البيض بسرعة.
- ثم اضيفي الدقيق.
- قلبي المكونات جيدًا، ثم قومي برفع المكونات على النار.
- قلبي المكونات حتى تتجانس مع بعض ويصبح قوامها ثقيل بعض الشيء أو حسب القوام المطلوب.
طريقة تحضير الكنافة
- افردي الكنافة وافركيها جيدًا.
- أضيفي إليها الزبدة واخلطيها بها حتى تتشرب الكنافة بالزبدة.
- قومي بتسخين الفرن حتى يكون جاهز قبل تجهيز الكنافة بشكل كامل وذلك على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- احضري صينيتين بنفس الحجم والشكل.
- أضيفي طبقة من الكنافة في كل من الصنيتين، وقومي بتسويتها جيدًا.
- أدخلي الصينيتين في الفرن واتركيها حتى يتغير لون الصينيتين إلى اللون الذهبي.
- اخرجي الصنيتين واتركيها حتى تبرد قليلًا.
- ضعي اول طبقة، على طبق.
- اضيفي اليها الشربات.
- ثم اضيفي طبقة الكريمة إليها.
- أضيفي فوق الكريمة بعض قطع المانحة.
- أضيفي إليها بعد ذلك الطبقة الثانية من الكنافة.
- أضيفي إليها بعض الشربات من فوقها، ثم قومي بوضع طبقة أخرى من الكريمة وقطع المانجة أيضًا من على الوجه.
- هكذا أصبحت الكنافة بالمانجة جاهزة على التقديم يمكن إدخالها الثلاجة لمدة ساعة ثم تقطيعها وتقديمها بألف هنا وشفا.
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الكنافة من أهم أنواع الحلويات الشرقية المشهورة جدًا في العديد من البلاد، وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر طريقة جديدة ولكنها وجدت نجاحًا كبير وهي الكنافة بالمانجة، وبالطبع ينتشر تناول الكنافة بكل أنواعها في شهر رمضان بشكل كبير، وتبحث الكثير من الأمهات عن كيفية تحضير الكنافة بالمانجة في المنزل بكل سهولة، في البيت وسوف نتعرف بشكل تفصيلي على هذا الطريقة.طريقة عمل الكنافة بالمانجة في المنزل مثل المحلات
قد تبدو طريقة تحضير الكنافة بالمانجة صعب بعض الشيء لكنها ليست كذلك فهي خطوات اذا تم اتباعها بكل سهولة، وطريقة عملها كالآتي:مكونات الكنافة
- نصف كيلو من الكنافة.
- نصف كوب من السمن او الزبدة حسب المتواجد.
- نصف كوب من السكر.
- قطع مكعبات مقطعة من المانجة الطبيعية حسب الكمية المطلوبة.
مكونات الكريمة
- كوبين من اللبن الحليب.
- عدد بيضة واحدة.
- نصف كوب من السكر.
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- ربع كيلو من الكريمة اللباني.
طريقة عمل الكريمة
- قومي بخلط الحليب مع البيض بسرعة.
- ثم اضيفي الدقيق.
- قلبي المكونات جيدًا، ثم قومي برفع المكونات على النار.
- قلبي المكونات حتى تتجانس مع بعض ويصبح قوامها ثقيل بعض الشيء أو حسب القوام المطلوب.
طريقة تحضير الكنافة
- افردي الكنافة وافركيها جيدًا.
- أضيفي إليها الزبدة واخلطيها بها حتى تتشرب الكنافة بالزبدة.
- قومي بتسخين الفرن حتى يكون جاهز قبل تجهيز الكنافة بشكل كامل وذلك على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- احضري صينيتين بنفس الحجم والشكل.
- أضيفي طبقة من الكنافة في كل من الصنيتين، وقومي بتسويتها جيدًا.
- أدخلي الصينيتين في الفرن واتركيها حتى يتغير لون الصينيتين إلى اللون الذهبي.
- اخرجي الصنيتين واتركيها حتى تبرد قليلًا.
- ضعي اول طبقة، على طبق.
- اضيفي اليها الشربات.
- ثم اضيفي طبقة الكريمة إليها.
- أضيفي فوق الكريمة بعض قطع المانحة.
- أضيفي إليها بعد ذلك الطبقة الثانية من الكنافة.
- أضيفي إليها بعض الشربات من فوقها، ثم قومي بوضع طبقة أخرى من الكريمة وقطع المانجة أيضًا من على الوجه.
- هكذا أصبحت الكنافة بالمانجة جاهزة على التقديم يمكن إدخالها الثلاجة لمدة ساعة ثم تقطيعها وتقديمها بألف هنا وشفا.