طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل بمكونات سهلة وغير مكلفة زي المحلات

الكنافة من أهم أنواع الحلويات الشرقية المشهورة جدًا في العديد من البلاد، وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر طريقة جديدة ولكنها وجدت نجاحًا كبير وهي الكنافة بالمانجة، وبالطبع ينتشر تناول الكنافة بكل أنواعها في شهر رمضان بشكل كبير، وتبحث الكثير من الأمهات عن كيفية تحضير الكنافة بالمانجة في المنزل بكل سهولة، في البيت وسوف نتعرف بشكل تفصيلي على هذا الطريقة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجة في المنزل مثل المحلات

قد تبدو طريقة تحضير الكنافة بالمانجة صعب بعض الشيء لكنها ليست كذلك فهي خطوات اذا تم اتباعها بكل سهولة، وطريقة عملها كالآتي:

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمن او الزبدة حسب المتواجد.

نصف كوب من السكر.

قطع مكعبات مقطعة من المانجة الطبيعية حسب الكمية المطلوبة.

مكونات الكنافة

مكونات الكريمة

كوبين من اللبن الحليب.

عدد بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ربع كيلو من الكريمة اللباني.

طريقة التحضير

طريقة عمل الكريمة

قومي بخلط الحليب مع البيض بسرعة.

ثم اضيفي الدقيق.

قلبي المكونات جيدًا، ثم قومي برفع المكونات على النار.

قلبي المكونات حتى تتجانس مع بعض ويصبح قوامها ثقيل بعض الشيء أو حسب القوام المطلوب.

طريقة تحضير الكنافة