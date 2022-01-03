مليون ونصف ريال بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات وبمعدل ربح ثابت

مليون ونصف ريال بدون كفيل وبالتقسيط ، تمويل شخصي فورى ونقدي ، بتسهيلات عديدة في السداد ، وبالتقسيط علي أطول مدة سداد ، يعتبر من أهم منتجات التمويل الشخصي التي يقدمها بنك سامبا للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا المنتج بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي يوفرها البنك للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك.

التمويل الشخصي من بنك سامبا مجاز من الهيئة الشرعية لدي البنك .

يوفر بنك سامبا للمواطنين من خلال هذا التمويل الشخصي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي.

يتميز تمويل بنك سامبا بمعدل ربح ثابت.

يتيح بنك سامبا للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أطول مدة سداد ، والتي يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

موافقة سريعة وفورية من بنك سامبا علي طلب التمويل الشخصي المتاح لدي البنك.

يوفر البنك لطالب التمويل إمكانية شراء المديونية.

يمكن لطالب التمويل الحصول على تمويل إضافي من بنك سامبا ، وذلك بعد سداد 20% من التمويل الأساسي.

تمويل بنك سامبا لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

طالب التمويل يجب أن يكون من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، وذلك للاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كفيل.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 2500 ريال سعودي ، والحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن شهر واحد، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك سامبا.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر ، والحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 3500 ريال سعودي ، لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي من بنك سامبا.

مزايا التمويل الشخصي من سامبا في المملكة العربية السعوديةشروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل بنك سامبا