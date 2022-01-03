بالحليب والنشا أعملي ألذ مهلبية بطريقة مختلفة ومميزة وغير مكلفة بطعم وقوام لذيذ

المهلبية من اجمل الحلويات التي اعتدنا عليها، والتي دائمًا ماتقوم بتحضيرها العديد من الأمهات خاصتًا للاطفال، فهي لذيذة جدًا وسهلة الاكل، وتتميز بفوائدها فهي تحتوي على كمية كبيرة من اللبن الحليب الذي يساعد في زيادة الكالسيوم في الجسم، وطريقة تحضيرها لا تتعدى الدقائق المعدودة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بكل سهولة في أي وقت.

طريقة عمل المهلبية اللذيذة

المهلبية من الحلويات التي يكثر تحضيرها خاصتًا في شهر رمضان، وتحب كل ربة منزل التفنن في طريقة تقديمها فيوجد الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن تحضيرها من خلالها ومن أهم هذه الطرق كالاتي:

طريقة عمل المهلبية باللبن الحليب والنشا

طريقة عمل المهلبية بهذه الطريقة تعتبر هي الطريقة المعتادة لتقديم المهلبية، وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

كيلو من اللبن الحليب.

كوب من السكر الناعم.

خمس ملاعق كبار من النشا.

نصف كوب من المياه.

ملعقة من ماء الزهر.

طريقة التحضير

احضري وعاء مناسب الحجم.

أضيفي بداخله اللبن الحليب، ثم ارفعيه على النار.

اتركيه حتى يتم الغليان بشكل كامل.

أضيفي السكر إليه.

قلبي السكر حتى يذوب تمامًا.

أضيفي النشا في نصف كوب المياه.

قلبي كوب المياه والنشا حتى تذوب في المياه ثم صبي الكوب على الحليب بعد الغليان.

قلبي المكونات، وأضيفي ماء الزهر

استمري في التقليب حتى يتغير قوام المهلبية وتصبح متماسكة بعض الشيء.

صبي المهلبية وهي ساخنة في الأطباق الخاصة بها.

زيني المهلبية بالمكسرات بعد أن تبرد، وتدخل الثلاجة بعد ذلك.

يمكنك تجهيز المهلبية بشكل مختلف، ولكنه بالفعل لذيذ جدًا وهي تقديمها بالشيكولاتة والنشا وطريقة التحضير كالآتي:

طريقة عمل المهلبية بالقشطة والشيكولاتة

المكونات

ثلاث أكواب من اللبن الحليب.

نصف كوب من السكر.

خمس ملاعق من النشا.

علبة من القشطة.

خمس ملاعق من الكاكاو.

قطع صغيرة من الشيكولاته مقطعة.

ملعقة من ماء الزهر.

طريقة التحضير