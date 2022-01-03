موعد صرف الضمان المطور 2022 الموارد البشرية الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر hrsd.gov.sa

موعد صرف الضمان المطور 2022، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية، بعد انطلاق التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، في 20 نوفمبر 2021 ويستمر حتي مايو 2022، ليتم إضافة مستفيدين جُدد على النظام الجديد ممن تتوافر لديهم شروط الاستحقاق، بحيث يتم التسجيل من خلال منصة الخدمات الاجتماعية الجديدة مع المنصة القديمة، التي سيتم إيقاف التسجيل عليها في مايو 2022، وقد شهدت عمليات التسجيل إقبال كبير بالإضافة للاستعلام عن نتائج أهلية نظام الضمان المطور، للتعرف على نتيجة الطلب وموعد صرف الراتب، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً ثقفني نعرض عليكم تفاصيل الموضوع، للإجابة على أكثر التساؤلات التي يبحث عن إجابتها الراغبين في الاستفادة من هذا النظام المطور.

موعد صرف الضمان المطور 2022

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يكون موعد صرف أول راتب للضمان الاجتماعي المطور، في شهر يناير 2022 لمن صدرت لهم نتائج الأهلية بالاستحقاق، لهذا من المتوقع يكون نفس موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الآخر 1443، حيث يتم صرف راتب الضمان على النظام القديم كل أول شهر هجري، ويوافق موعد الصرف لهذا الشهر يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر جمادي الآخر 1443، الموافق 4 يناير 2022.

الدخول على الموقع الإلكتروني “hrsd.gov.sa“.

أو الدخول على sbis.hrsd.gov.sa.

كتابة السجل المدني ورقم الطلب.

تسجيل رمز التحقق.

اختيار نتائج الأهلية.

النقر على عرض.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور

السيدات الأرامل. المطلقات. الأيتام. الأسر التي ليس لها عائل وتعاني من الفقر. كبار السن من الرجال والنساء الذين تعدي عمرهم عن 60 عاماً. ذوي الهمم وأصحاب الإعاقة. غير القادرين على العمل.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعيالضمان الاجتماعي المطور

هو أحد أنظمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة لمواطنيها.

ممن يعانون الفقر وقلة الدخل وعدم وجود عمل.

لذلك تهتم الدولة برفع مستوي معيشة الفرد والآسرة وتوفير احتياجاتهم بصفة شهرية.

بعد تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق وتسجيل البيانات الخاصة بالمستفيدين إلكترونياً.

على أن تقوم وزارة الموارد البشرية بمراجعتها مع الجهات ذات الصلة لتحديد المستحقين فعلياً للصرف.

حيث يتم استبعاد من اختلفت بياناته عن المستندات المقدمة لحين تقديم تظلم وتقديم ما يثبت صحة البيانات.