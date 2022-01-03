شروط الحصول على منتج الوحدات الجاهزة وآلية التقديم

شروط الحصول على منتج الوحدات الجاهزة من أهم الأشياء التي يجب التعرف عليها من قبل الراغبين في تجربة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق كواحدة من أهم منتجات وزارة الإسكان بالإضافة إلى المشاريع تحت الإنشاء وكذلك البناء الذاتي والعديد من المنتجات والخدمات الأخرى والتي يمكن الاستفادة منها بمجرد التسجيل في وزارة الإسكان ومعرفة طريقة الحجز الإلكتروني سكني ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على منتج الوحدات الجاهزة.

شروط الحصول على منتج الوحدات الجاهزة

أعلنت وزارة الإسكان عن وضع شروط الحصول على منتج الوحدات الجاهزة والتي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول عليها وكذلك الوحدة المراد شرائها وتتلخص تلك الشروط في:

انطباق الشروط الموضوعة من قبل الجهة مصدر التمويل بالوحدة المراد اقتنائها.

ملائمة القدرة الشرائية للمتقدم وتوافر كافة شروط الوزارة عليه.

عليك الولوج إلى منصة سكني.

اختيار تبويب المنتجات بالصفحة الرئيسية.

الدخول إلى الوحدات الجاهزة.

يعرض الموقع جميع الوحدات المتوفرة وعليك الاختيار من بينها والذي يلبي احتياجاتك حيث توفر المنصة السعر الخاص بكل وحدة.

تقوم بعد ذلك بالنقر على الأيقونة الخاصة بتقديم طلب الاستحقاق.

تطلب المنصة إدخال بيانات الاستمارة الخاصة بالتقديم.

بعد الانتهاء من تدوين جميع البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على تقديم ليتم إرسال الطلب.

آلية الحصول على وحدة جاهزة وزارة الإسكانمميزات منتج الوحدات الجاهزة من السوق

يحصل المستفيد من شراء الوحدات الجاهزة على عدد من المميزات وهي:

تتيح المنصة للمتقدم الاختيار ما بين عدد كبير من الوحدات دون تقييد.

سهولة التواصل بين مقدم الطلب والجهات التمويلية.

تقدم تقرير شامل عن الوحدة قبل الشراء.

إتاحة الوحدات بأكثر الأماكن الحيوية بالمملكة.

في حالة التقديم للسكن الأول يتم دعم المبلغ الخاص بالضريبة المضافة.

هل أنا مستحق في سكني

للإجابة على هذا التساؤل يتعين على المواطن استعراض اللائحة التنفيذية المتوفرة عبر المنصة الرسمية لسكني لمعرفة هل تنطبق عليه شروط الاستحقاق من عدمه.

رقم سكني الموحد

تم وضع رقم موحد يتاح للمواطنين الاتصال عليه والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتجات المختلفة المقدمة من سكني وهو 199090.