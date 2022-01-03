الشروط الواجب توافرها في الفرد المستقل من حساب المواطن

حساب المواطن أوضح عن فتح التسجيل لدى برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا لكي يتم الحصول على الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولذلك يلزم كافة الخطوات اللازمة للحصول على التسجيل مرة أخرى، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن العديد من الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم توافرها للحصول على الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، ولذلك في الفترة الأخيرة بناءاً على ضرورة تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن لاستمرار الدعم المادي الشهري المقدم للمستفيدين، ولذلك نوضح لسيادتكم جميع الفئات المستثناة من الإضافة عبر حساب المواطن السعودي لحميه البيانات والمعلومات الخاصة بالدخل الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن بالمملكة. ثم بعد ذلك النقر على أيقونة “تسجيل جديد”. يجب على المتقدم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد (رقم الهوية، اسم المستخدم، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، رمز التحقق). ثم بعد ذلك الضغط على كلمة “تسجيل”. سوف يتم ارسال رساله على الجوال خاص بالمستفيد تحتوي على الرقم السري. يجب على المستفيد إضافة رقم الهوية والرقم السري، ورمز التحقق أيضاََ. يجب على المستفيد الضغط على كلمة “تسجيل”، ويجب بعد ذلك تغيير كلمة المرور وإضافة الرقم السري الجديد. يلزم في النهاية التأكيد على كافة البيانات وتاكيدها.

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يكون مقيم داخل السعودية دائماً. ألا يكون عمر المستفيد أقل من 18 عاماً. يلزم أن يكون يعيش في مسكن منفرد، ولذلك يلزم أن يكون الدخل الخاص به محدود. يجب على المستفيد تقديم ما يثبت استقلالية المسكن. ألا يكون المتقدم مسجون، وألا يكون موظف حكومي بالمملكة.

الصدقات. الدعم المادي في حالة وقوع كارثة. المساعدات النقدية أو العينية من خلال الجمعيات الأهلية أو حكومية بغرض العلاج.

خطوات التسجيل في حساب المواطن :الشروط اللازمة من حساب المواطن الفرد المستقل:الفئات المستثناة من حساب المواطن :

وقد تجد الإشارة إلى أن هذه المصادر المستثناة الثلاثة التي تم استثناؤها من الإضافة، ولذلك لا بد من إضافته حال تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن، حيث أن يحصل جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الحق في المكفول له الدعم المادي الشهري من حساب المواطن.