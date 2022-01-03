عروض عبداللطيف جميل للتمويل تقسيط تويوتا كورولا 2022 على 84 شهر

جاءت عروض عبداللطيف جميل للتمويل 2022 نقلة نوعية وفرصة لراغبي شراء تويوتا كورولا 2022 تقسيط في السعودية حيث يوفر العرض العديد المزايا الممتدة سواء على صعيد فترة السماح أو على صعيد عدد شهور التقسيط والتي تمتد إلى 7 سنوات مع أن المتبع في كافة عروض تقسيط السيارات الجديدة أن يتم التقسيط على 60 شهرًا بواقع 5 سنوات لكن هذا العرض كما أشرنا هو أحد أندر العروض التي يمكن الحصول عليها.

تفاصيل عروض الكريسماس من عبداللطيف جميل

بمناسبة العام الجديد 2022 أطلقت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضها الأقوى بعنوان عرض الكريسماس والذي يتضمن ما يلي:

فترة السماح 3 شهور وهي الفترة التي تمتد بين تاريخ الشراء وسداد أول قسط وهي ميزة حيث توفر للمشتري إمكانية التقاط الأنفاس ما بعد الدفعة المقدمة وسداد القسط الأول خاصة في السيارات الكبيرة أو مرتفعة السعر.

خطط سداد مرنة ما يعني إمكانية تعديل خطط السداد فيما يتعلق بالدفعة الأولى والأخيرة أو السداد المعجل في حالة الرغبة في سداد سعر السيارة نقدًا والإعفاء من الزيادة السنوية.

مدة التقسيط تصل 84 شهرًا وهي أقصى مدة تقسيط في عالم عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية.

المستندات المطلوبة للتقسيط

بالنسبة للموظفين يجب تقديم إثبات عمل أو مفردات مرتب أو كشف حساب بنكي من البنك المحول إليه الراتب لمدة سنة على الأقل. بالنسبة لأصحاب الأعمال صورة من السجل التجاري بشرط ألا يكون قد مر على تاريخ الإصدار أكثر من 3 أشهر. صورة من البطاقة الضريبة الإلكترونية ولا يعتد بالبطاقة الضريبة الورقية كمستند. بالنسبة للأطباء والصيادلة وأصحاب المهن الأخرى يشترط صورة من كارنيه النقابة ورخصة مزاولة المهنة. يتم تقديم الطلب من خلال موقع عبداللطيف جميل للتمويل ويتم التواصل مع العميل بواسطة خدمة العملاء.

تقسيط تويوتا كورولا 2022

يمكن بعد تقديم الطلب تقسيط تويوتا كورولا 2022 بفئاتها المختلفة ضمن عروض التقسيط الحالية حيث يصل سعر تويوتا كورولا GLI الهايبرد إلى حوالي 100 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ويمكن التقسيط على 84 شهرًا بواقع 500 ريال شهريًا والباقي يسدد كدفعة مقدمة ودفعة أخيرة في نهاية التمويل.