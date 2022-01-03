طريقة تحميل لعبة ماين كرافت احدث اصدار وبالطريقة المضمونة

لعبة ماين كرافت من بين الألعاب الإلكترونية الشائعة جدًا وقد أعجب بهذه اللعبة عدد ضخم من الجمهور المحبين لها، وذلك بمختلف الأعمار، وأيضاً بمختلف دول العالم، وبالتحديد في الدول العربية، كما أن طريقة تحميلها بسيطة جداً ولا تتطلب الكثير من الشروط عند تحميلها، كما أنه من المعروف أن عدد ضخم يقوم باستخدام تلك اللعبة وذلك للقضاء على وقت الفراغ وكذلك للتسلية، كما أن هذه اللعبة تشتمل على سمات عديدة لا تعد ولا تحصى ومن جملة هذه السمات أنها تمنحك روح المنافسة، إذ أنك تستطيع أن تلعب مع فريق، وكذلك تقم بتنمية مهاراتك وقدراتك، وغيرهم من السمات الأخرى التي لا حصر لها، وفيما يتعلق بطريقة التحميل فهذا ما سوف نتناوله.

تتميز لعبة ماين كرافت بسمات عديدة، ومن بين تلك السمات انك لن تكون بحاجة بمساحة كبيرة توجد بهاتفك، إذ أنك تستطيع أن تذهب للمتجر أو Google Play وتقوم بتحميلها بكل سهولة، وإن كان اللعبة ملائمة لإمكانيات هاتفك فذلك لن يحتاج إلى مساحة كبيرة لتحميل لعبة Minecraft، كذلك أن أحداث اللعبة تكون قائمة حول مطاردة ما يقوم بخلق الإثارة والتشويق، إذ أنها تجعل اللاعب يأتيه شعور أن ما يتم ويحدث باللعبة يكون حقيقة، ولذلك يحب العديد تحميل اللعبة والاستمتاع بها وبالمميزات التي توجد بها والتي توفرها لجميع اللاعبين.

توجد عدة خطوات لتحميل لعبة ماين كرافت بغير دفع أية رسوم، هذا بجانب أن من بين تلك الطريقة التالية:

قم بالانتقال إلى متجر Google Play.

بعد ذلك قم بكتابة اسم اللعبة “Minecraft”.

بعدها اضغط فوق كلمة بحث، وبعدها سوف تظهر أمامك اسم اللعبة، قم بالضغط على زر التحميل.

قم بعدها بتثبيت اللعبة على هاتفك.

اضغط على أيقونة الفتح لكي تستطيع الانتقال إلى اللعبة.

تستطيع أن تقم بتحميل اللعبة على جهاز الحاسوب من خلال الخطوات الآتية: