المانيا: مواصلة الحوار مع روسيا هام
اعتبرت ألمانيا، اليوم، إن مواصلة الحوار مع روسيا في مختلف الأشكال في الأيام المقبلة، خطوة هامة وعقلانية.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بوغر، في موجز صحفي : "نحن بالطبع، رحبنا أيضا بإجراء المحادثة الهاتفية في يوم 13 ديسمبر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك التخطيط لمزيد من صيغ الحوار مع روسيا في الأيام المقبلة، من وجهة نظرنا نعتبر ذلك عقلانيا وهاما".
قبل ذلك ذكرت صحيفة "بيلد"، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتبر بناء العلاقات مع روسيا، من العوامل الهامة، وينوي أخذ هذه العملية تحت إشرافه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن المستشار الألماني يأمل بلقاء الرئيس الروسي في يناير الجاري.
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