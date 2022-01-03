أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل الحطامي

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الامين العام يواسي آل الحطامي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ احمد محمد امين غبان الحطامي، عضو المجلس المحلي بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، والذي وافاه الاجل بعد صراع مع المرض وبعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. الامين العام يواسي آل الحطاميبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ احمد محمد امين غبان الحطامي، عضو المجلس المحلي بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، والذي وافاه الاجل بعد صراع مع المرض وبعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / فواد احمد محمد غبان الحطامي وإخوانه، وكافة آل الحطامي، بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.



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