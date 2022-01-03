الكويت توقف المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة

قررت الكويت، الاثنين، إيقاف جميع أنواع المناسبات الاجتماعية التي تقام في الأماكن المغلقة بشكل مؤقت، اعتبارا من الأحد 9 يناير الجاري، في إطار جهود كبح تفشي وباء كورونا.

ويسري قرار مجلس الوزراء بإيقاف كافة أنواع المناسبات الاجتماعية حتى 28 فبراير المقبل، على أن يراجع في ضوء الوضع الوبائي بعد ذلك.

وفي المنحى نفسه، قرر مجلس الوزراء إلزام كافة القادمين إلى الكويت بإجراء فحص كورونا قبل الوصول بـ72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 4 يناير الحالي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة تضاعف الزيادة في أعداد الإصابات اليومية.

ودعت السلطات الصحية في الكويت، الجميع إلى اليقظة والحذر والتعاون، حتى تظل المؤشرات الوبائية ضمن نطاق السيطرة.

ودفع المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد عددا من الدول إلى تشديد إجراءات الوقاية، بعد رصد انتشار سريع للعدوى في أغلب دول العالم.

وتشير تقارير أولية إلى أن متحور "أوميكرون" أقل فتكا مقارنة بمتحور "دلتا" الذي كان مهيمنا على الإصابات بـ"كوفيد 19" طيلة 2021، لكنه أسرع انتشارا.