5 قوى نووية كبرى تتعهد بمنع انتشار الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، شددت فى بيان مشترك قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على عدم وجوب خوض أى حرب نووية على الإطلاق لأنها لن تحمل أى ربح.

كما لفتت إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية، ما دامت موجودة لأغراض دفاعية وللردع ومنع الحرب.

وشددت على إيمانها العميق والراسخ بوجوب منع انتشار هذه الأسلحة بشكل أوسع. وجددت التأكيد على أهمية التصدى للتهديدات النووية، والحاجة إلى صون واحترام الاتفاقات والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن عدم الانتشار ونزع السلاح النووى.

كما قالت فى البيان: "ما زلنا متمسكين بالوفاء بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما فى ذلك تلك الواردة فى المادة السادسة من أجل مواصلة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف الأسلحة النووية، وسباق التسلح".

وشددت هذه القوى النووية الخمس، على "رغبتها فى العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية تسمح بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائى متمثل فى عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وإثر صدور البيان، علقت روسيا على ذلك التعهد، معربة عن أملها بأن يساعد اتفاق القوى النووية فى تخفيف "التوتر" حول العالم، فيما أشارت إلى ضرورة عقد قمة للأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولى. وقالت وزارة الخارجية فى بيان "نأمل، فى ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولى، بأن تساعد الموافقة على هذا البيان السياسى فى خفض مستوى التوتر فى العالم".

من جانبه، أوضح الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف لوكالة ريا نوفوستى للأنباء، أن موسكو ما زالت تعتبر أن عقد قمة بين القوى النووية الكبرى فى العالم "ضرورى".