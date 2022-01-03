جونسون: مستشفيات بريطانيا ستتعرض لضغط كبير فى الأسابيع المقبلة

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من تعرض الخدمة الصحية الوطنية لضغوط "كبيرة" فى الأسابيع المقبلة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال جونسون فى تصريحات صحفية خلال زيارة لمركز تطعيم فى إنجلترا: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندرك أن الضغط على مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية، سيكون كبيرا خلال الأسبوعين المقبلين، وربما أكثر".

وأضاف جونسون، الذى قاوم دعوات المجتمع العلمى لتشديد القيود الاجتماعية، أنه فى الوقت الحالى ستبقى حكومته على ما يسمى بالخطة "B" المطبقة فى 8 ديسمبر.

تشمل هذه الخطة، ارتداء الأقنعة الإجبارى فى وسائل النقل العام والأماكن المغلقة وإظهار شهادات التطعيم أو النتائج السلبية لاختبارات الإصابة بالفيروس، من أجل دخول الملاهى الليلية أو حضور الأحداث الكبيرة، بالإضافة إلى العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.

وشدد جونسون على أن "الطريق إلى الأمام بالنسبة للبلد ككل هو الاستمرار فى المسار الذى تسير فيه"، ومع ذلك، أكد أن الحكومة تبقى جميع الإجراءات قيد المراجعة.

ولدى سؤاله عن الإلزام بارتداء الأقنعة فى مدارس إنجلترا الصادر عن وزارة التعليم، قال جونسون إن التوجيه لن يكون ساريا لمدة يوم أكثر من اللازم.