أول تصريح بعد استقالة حمدوك.. البرهان يؤكد ضرورة تشكيل حكومة كفاءات

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين فى هذا الظرف التاريخى الذى تمر به البلاد.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، جاء ذلك لدى تقديم البرهان تنويراً لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من رتبة عميد فما فوق فى القيادة العامة للجيش بالخرطوم، اليوم الاثنين، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التى تتمثل فى تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات.

وأضاف البرهان أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السودانى إعلاءاً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

وأكد أن القوات المسلحة هى صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمى الانتقال الديمقراطى وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضى طموحات كل السودانيين.

هذا وقد حضر التنوير كل من رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات ورئيس هيئة الاستخبارات وقادة الأفرع.

ومساء الأحد أعلن حمدوك استقالته من منصبه، بعد 6 أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.