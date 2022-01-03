إدارة الدواء الأمريكية تسمح بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للأطفال بين 12...

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

وأضافت الإدارة في تصريحات أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أنه تم تقليص الوقت لجميع الجرعات المعززة إلى 5 أشهر من 6 أشهر بعد الجرعات الأولية، فضلا عن السماح بجرعة ثالثة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة.