إدارة الدواء الأمريكية تسمح بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للأطفال بين 12...

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.
وأضافت الإدارة في تصريحات أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أنه تم تقليص الوقت لجميع الجرعات المعززة إلى 5 أشهر من 6 أشهر بعد الجرعات الأولية، فضلا عن السماح بجرعة ثالثة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة.
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