التسجيل في الإسكان التنموي بوزارة الإسكان السعودية 1443

التسجيل في الإسكان التنموي، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الإسكان التنموي الذي يتم توفيره من جانب وزارة الإسكان بالمملكة، حيث يعتبر برنامج الإسكان التنموي واحداً من البرامج الاجتماعية التي يتم توفيرها من جانب وزارة الإسكان السعودية من أجل توجه المملكة إلى تقديم وتوفير وحدات سكنية لعدد من الأسر الأكثر احتياجاً، علي أن يتم التقديم للمواطنين المسجلين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة الدعم السكني، حيث يتم التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الأهلية المتواجدة بعدد من المدن والمحافظات بالسعودية، ويخطط البرنامج إلى توفير عدد كبير من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وسوف نوضح لكم آلية التسجيل في الإسكان التنموي.

التسجيل في الإسكان التنموي

وزارة الإسكان بالسعودية قد حددت طريقة تقديم طلب دعم سكني من خلال موقع الوزارة بشكل إلكتروني، وذلك تسهيلًا على جميع المواطنين الراغبين في التسجيل بدعم الوزارة، وتساعد هذه الخدمة في إجراء تحقق سريع لأهلية المتقدمين للبرنامج، وفيما يلي طريقة التسجيل في دعم الإسكان التنموي:

يبدأ التسجيل بالدخول علي رابط التقديم التالي: منصة سكني.

يجب تسجيل جميع بيانات المتقدم المطلوبة ومنها رقم الهوية الوطنية وتسجيل تاريخ ميلاد للمتقدم ورقم الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني وكافة البيانات الأخري.

الضغط على تسجيل الدخول.

يجب النقر علي خدمة تقديم طلب الدعم السكني.

ثم الضغط علي الموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي تحددها المنصة لجميع المتقدمين.

ثم الرد والإجابة على جميع الأسئلة المتواجدة على المنصة.

بعد القيام بتسجيل جميع البيانات، سوف تظهر رسالة تحتوي علي كلمة “نجاح التسجيل”، وأصبح المتقدم مؤهل للحصول على قيمة الدعم السكني من جانب الوزارة.

شروط الدعم السكني للمواطنين بالمملكة

التقديم في برنامج سكني يتطلب من المواطنين أن يتوافر بهم عدد من الشروط العامة التي تعمل علي تأهيل الفرد للحصول علي الدعم السكني، ومن شروط دعم سكني ما يلي:

يجب ألا تمتلك الأسرة أي وحدات سكنية وليس لديهم القدرة على شراء وحدة سكنية.

التقديم يتطلب أن يكون الشخص سعودي الجنسية من حيث المنشأ.

يتطلب من الشخص المتقدم أن يكون عائلًا لأسرة حتى يصبح من المستحقين للحصول على قيمة الدعم.

أقل عمر يمكن التقديم من خلاله في الدعم هو 25 سنة.

عدم الاستفادة من مبالغ مالية مرتبطة ببرامج دعم سكني بالمملكة.

طريقة التواصل مع برنامج سكني

يستطيع جميع المستفيدين من خدمات منصة سكني الاتصال والتواصل لتقديم كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بهم من خلال الاتصال علي الرقم التالي: 199090، وهو الرقم المخصص للاتصال بمنصة سكني.