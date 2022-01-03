“الخميس” فتح رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021 // ألأستعلم بالرقم الوطني 8674 طالب وطالبة

يترقب ألاف الطلاب الذين أدوا أمتحانات الشامل هذا العام في جامعة البلقاء التطبيقية، فتح رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021، للاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم وكانت الطلبة قد أنهت أمتحاناتهم يوم الخميس الماضي، وعلى الفوز تم تكليف كوادر وحدة التقييم والامتحانات في التدقيق، وتصحيح الامتحانات وأستخلص النتائج في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للسيد رئيس الجامعة عرض النتائج من خلال مؤتمر صحفي بمقر مركز الجامعة، وفيما يلي ألية الاستعلام الإلكتروني عن النتائج وموعد إعلانها الرسمي من قبل الجامعة.

تحديث اليوم : أعلن المتحدث الإعلامي باسم جامعة البلقاء السيد / أحمد المناصير، أن نتائج الشامل سوف تعلن رسمياً يوم الخميس القادم، من خلال عقد مؤتمر صحفي من قبل رئيس الجامعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لجميع الطلبة في كافة المحافظات الأردنية عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذالك الموعد هو الموعد الرسمي المؤكد.

موعد إعلان نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021

تعكف الآن اللجان المختصة بالتصحيح ومراجعة النتائج في العمل بجد، حتى تكون النتائج جاهزة في أقرب وقت مكن، وكانت الجامعة قد أعلنت عن طريق رئيسها الدكتور العجلوني أن النتائج ستكون متاحة عبر رابط الجامعة مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة البلقاء وحدة التقييم والامتحانات shamel.bau.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية للطالب أو الطالبة ” رقم الجلوس والرقم الوطني”.

الضغط على أيقونة أستعلام عن النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتائج.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتويةجامعة البلقاء التطبيقية

كان السيد الدكتور / أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة، قد صرح أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات العملية هذه الدورة قد بلغ 5332 طالب وطالبة، وأن إجمالي الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات 8614 طالب، موزعين على 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة، وفق 140 برنامج دراسي منهم 81 برنامج على الخطط الجديدة المستحدثة، وعدد 59 برنامج وفق الخطط القديمة.

وزارة التعليم العالي الأردنية

وزارة التعليم العالي الأردنية، هي الوزارة المعنية بتطوير التعليم الجامعي في المملكة الأردنية الهاشمية، تعمل بجد على جعل الجامعات الأردنية تدخل ضمن التصنيف العالمي لأفضل الجامعات العالمية، من خلال تطوير المناهج والمواد الدراسية التي تدرس في الجامعات، وتحظى الوزارة بدعم كبير من الحكومة الأردنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021

من أهم النتائج التي يترقبها الطلاب خلال الساعات القادمة، للاطمئنان على مستقبلهم وكانت جامعة البلقاء التطبيقية، قد أعلنت عن قرب رفع النتائج للطلاب للاستعلام الإلكتروني عنها، وعدم الذهاب إلي مقر الجامعة بسبب الوباء وتفادي الإصابة بكورونا، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنوفر لكم النتائج فور رفعها من قبل إدارة الجامعة.

ترقب إعلان نتائج الشامل 2022/2021

حالة كبيرة من الترقب بين طلاب وطالبات الأردن لمعرفة نتائج الشامل، والاطمئنان عليها وكانت وزارة التعليم العالي، قد أكدت رفع النتائج عبر موقعها يوم الخميس القادم في العاشرة صباحاً، عبر مؤتمر صحفي سوف يتخذ به كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بكوفيد 19، الذي يضرب الأردن والعالم أجمع اليوم.