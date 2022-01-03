أردوغان: سأزور السعودية في فبراير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه سيزور السعودية خلال شهر فبراير المقبل.

وعلى هامش حدث تجاري في إسطنبول، أوضح أردوغان ردا على سؤال وجهته إحدى الحاضرات: "سأزور السعودية في فبراير". وتسعى تركيا مؤخرا لإصلاح العلاقات مع دول المحيط، وفي مايو الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو المملكة. وقبل أسابيع استقبل أردوغان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة. وتكللت الزيارة بإعلان إماراتي عن إنشاء صندوق استثمار بعشرة مليارات دولار، لدعم الاقتصاد التركي. كما قال الرئيس التركي مؤخرا إن بلاده ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل، بعد المحادثات مع الإمارات، كما أكد في مناسبة أخرى أن تركيا ستفعل "كل ما يلزم" لتوطيد العلاقات مع دول الخليج.

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