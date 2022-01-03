إندونيسيا تُسجل 152 حالة إصابة بـ«أميكرون»

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الإثنين، أنها رصدت 152 إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" على مستوى البلاد.
ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، عن بيان أصدرته الوزارة القول إن الحالات تضمن 146 حالة واردة من الخارج وستة حالات انتقال إليها محليًا، مضيفة أن نصف المرضى لم تظهر عليهم أعراض، والنصف الآخر بدا عليهم مرض خفيف.
وأضاف "إنهم لا يحتاجون إلى الأكسجين، وحتى الآن، لم يكن أحد بحاجة إلى علاج جاد في المستشفى، فقط الأدوية والفيتامينات.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السنغافورية أنها رصدت 187 إصابة بأوميكرون حتى الآن على مستوى البلاد.
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