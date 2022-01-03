النرويج: 65% من إصابات كورونا الجديدة سببها أوميكرون

أعلن معهد الصحة النرويجي "إف إتش آي" اليوم الاثنين أن متحور أوميكرون هو المتحور الأكثر شيوعا في حالات الإصابة الجديدة بعدوى فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المعهد أن المتحور الجديد مسؤول عن 65.4 % من حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في الأسبوع الماضي.

وتم تسجيل أكثر من 16 ألف و300 حالة إصابة بمتحور أوميكرون بينها 6143 حالة إصابة في الأسبوع الماضي بعد 5195 حالة إصابة تم تسجيلها في الأسبوع قبل الماضي.

من جانبها، قالت المديرة بالمعهد لينه فولد إن أيام العطلات جعلت من الصعب تقدير مدى ما تعكسه هذه الأرقام للموقف الفعلي في الأسابيع الماضية.

وأضافت فولد أنه لن تكون هناك صورة أفضل لوضع العدوى إلا عندما تعود الغالبية العظمى من الناس في البلاد إلى حياتهم اليومية مرة أخرى.

ويتوقع المعهد موجة كبيرة من العدوى في الأسابيع المقبلة.

و قد طلبت النرويج من الوافدين إليها الخضوع لفحص، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، لدى وصولهم إلى البلاد اعتبارًا من الجمعة، بغض النظر عن تلقيهم اللقاح من عدمه.

و يتعين على المسافرين، الخضوع للفحص مباشرة في المعابر الحدودية التي بها مراكز فحص، ويمكن إجراء الفحص في مكان آخر خلال 24 ساعة في حالة عدم وجود مراكز، ويمكن الاكتفاء بفحص سريع في هذه الحالة.

و يشمل الفحص الإلزامي الأشخاص الملقحين وغير الملقحين على حدٍ سواء، وهناك استثناء للمسافرين عبر الحدود للعمل أو الدراسة وطواقم الطيران والسائقين.

و علاوة على ذلك، تم تشديد الإجراءات الأخرى التي تفرضها النرويج للوقاية من فيروس كورونا، وبخاصة على المستوى الإقليمي.



و تهدف الإجراءات إلى السيطرة على الوضع وجمع المعلومات عن السلالة الجديدة وتجنب زيادة أعباء النظام الصحي.