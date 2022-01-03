الجوازات السعودية وأخر القرارات للمقيمين والزيارة العائلية ورسوم الزيارة 2022

الجوازات السعودية هي الحد السلطات المعنية التي تخاطب جميع المقيمين والوافدين إلى الأراضي السعودية، وهذا الهيئات الحكومة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث تعمل الوزارة إلي توفير كل خدماتها بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل على جميع المواطنين وحتي المقيمين في أنجاز متطلباتهم، ومن هذا المنطلق أنشأة الوزارة البوابة الإلكترونية الخاصة بها وهي منصة ابشر الإلكترونية التي تجميع عليها الكثير من الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن كما اشرنا من قبل.

وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تحتاج إلى توخي الحزر في الدخول والخروج في الأراضي السعودية، وضعت الوزارة بعض القيود والشروط التي يجب علي الجميع الالتزام بها، وتسائل كثير من مواطنين المملكة العربية السعودية والمقيمين عن وضع تأشيرات الزيارة التي قاربت علي الانتهاء وطريقة تجديدها، وعليه حرصت المملكة السعودية علي الرد علي جميع الأسئلة العالقة في أذهان مواطنيها وأصدرت مجموعة من القرارات تجيب فيها عن كل الاستفسارات بشكل واضح للجميع.

الجوازات السعودية وقرارات خاصة بالمقيمين والزيارة 2022

وجاءت هذه القرارات التي تم نشرها علي الصفحة الرسمية للجوازات السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كافة التفاصيل الخاصة بكل من الطيران السعودي والفئات المستثناة من القرار، إلى جانب أوضاع المقيمين والتأشيرات المنتهية وفترة مدة الزيارة داخل المملكة العربية السعودية، وهذه القرارات هي كما يلي:

تم تعليق السفر لمدة أسبوع إلى الخارج ومنع دخول وافدين إليها، وفقا لمستجدات فيروس كورونا وتطور المرض. استثناء اربع قطاعات من هذه القرارات وهم قطاع السلع وحركة البضائع، وسلاسل الإمداد، والرحالات الأجنبية العائدة إلى بلادها من السعودية. وأضافت وزارة الداخلية إلى أن التعليق ليس مستمر طويلا، هو مؤقت وسيتم فتح السفر مرة أخرى قريبا. تجديد تأشيرة الخروج والعودة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية، وتلك الخدمة دون مقابل. صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لمن لم يستخدمها بسبب تعليق السعودية للسفر الشهور الماضية.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

أعلنت هيئة الجوازات السعودية عن تخفيض رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لتصل إلى 300 ريال سعودي، التي تسمح بالزيارة بداية من أسبوعين إلى ثلاث اشهر، أما تأشيرة الستة اشهر تبلغ ثلاث ألاف ريال سعودي، وتأشيرة زيارة العام تصل إلى خمس الآف ريال سعودي، وأضافت إلى أن رسوم تأشيرة الزيارة لمدة عامين داخل المملكة العربية السعودية أصبحت ثماني الآف ريال سعودي.