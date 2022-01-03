طريقة رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا وماهي خطوات الاستعلام عن إيقاف خدمة السفر

طريقة رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا، هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية؛ حتى تلبي احتياجات المواطنين السعوديين والمقيمين فيها، وقد قامت بتوفير العديد من الخدمات عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ويمكن الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية ليس مقتصرًا على منصة أبشر، ولكن يمكن الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وتم وضع شروط محددة لطلب إيقاف الخدمة، والتي يستطيع من خلالها المواطن أو المقيم المتضرر طلب إيقاف الخدمة سواء عن الأفراد أو في قطاع الأعمال، نظام إيقاف الخدمات الجديد وهو عبارة عن الإجراء الواجب إتباعه، في المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين، ثم يتمثل في نظام الإيقاف للخدمات الذي يتم إصداره بالتوافق مع الأوامر القضائية.

طريقة رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا

يمكن أن يقوم المواطن أو المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، التقديم بطلب رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً عبر هذه الخطوات:

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية. ثم الضغط على خيار المزيد. الضغط على خيار طلباتي من القائمة. ثم تسجيل الدخول عَن طريق النفاذ الوطنيّ. تحديد خيار الطلبات المحالة. ثم تحديد خيار الطلب الخاص بوقف الخدمات. النقر على يخار الإجراءات بجانب الطلب. ثم الضغط على خيار طلبات الإجراءات. اختيار أيقونة الطلب. ثم الضغط على خيار طلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمات. توضيح السبب وتحميل المرفقات وفق الحاجة. الضغط على خيار الإرسال لإنهاء الطلب.

خطوات الاستعلام عن إيقاف خدمة السفر

في حالة عدم إمكانية المقيم أو المواطن الوفاء بالالتزامات المستحقة عليه، يؤدي هذا الأمر إلى توقف الخدمات الحكومية الخاصة مثل: الجوازات والأحوال المدنية، وكذلك خدمة المرور، كما يمكنك الآن الاستعلام عن سبب إيقاف خدمة السفر في المملكة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم قم بالتسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. أعد كتابة كود التحقق الظاهر أمامك على الشاشة. ثم قم باختيار “خدمة الاستعلامات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية . يتم اختيار “خدمة الاستعلام عن التعاميم الأمنية”. سوف يظهر لك قرار إيقاف خدمة السفر والأسباب التي أدت إلى الإيقاف.

نظام إيفاق الخدمات الجديد 1443

عبر بيان رسمي أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن الإجراء القضائي والإداري الجديد للعام 1443م، وهو عبارة عن الإجراء الواجب إتباعه في المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين، وهو ما يتمثل في نظام لإيقاف الخدمات الذي يتم إصداره بالتوافق مع الأوامر القضائية واتخاذ اجراءات ضد كل من له حق عن المواطنين الآخرين أو الجهات أو القطاعات في السعودية، وجاء ذلك لكي يتم إجبارهم على الالتزام والإيفاء بالتزامات المختلفة وبالتوافق من عليه مدفوعات، وهنالك قسمين من نظام:

أولًا الجانب القضائي: وهو ما يقوم بإصدار القرار الذي ينص في حق المدعي عليه، وذلك لكي يتم إلزامه بالحضور للمحكمة، ومن ثم إيفاء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ.

ثانيًا الجانب الإداري: وهو ما يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية ومن ثم القيام بإيقاف الخدمات عن المدعى عليهم لدى المحكمة.