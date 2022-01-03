حساب المواطن مصادر مالية مستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري 1443هـ

حساب المواطن مصادر مالية مستثناة من احتساب الدخل الشهري للمستفيد مستحق الدعم من البرنامج، تم إيضاحها من خلال تغريدة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن تويتر، ورسم فوتوجرافي توضيحي وقد تضمت التغريدة ثلاث مصادر مالية مستثناة من الدخل الشهري لاحتساب مستحقات حساب المواطن لمستحقيه بالمملكة وهي كالتالي: المساعدات العينية والمساعدات النقدية المقدمة من الحكومة والمؤسسات لغرض العلاج، كذلك المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث الطبيعية، في النهاية الصدقات.

إضافة لما سبق ذكره فالجدير بالعلم أنه في وقت سابق تم الاستفسار من قبل أحد مستحقي الدعم عبر خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن عن احتساب دخل الزوجة حال عدم إنفاقها على الأسرة وفق معايير الاستحقاق، حيث جاء سؤاله كالتالي ” لماذا يتم احتساب دخل الزوجة من دعم حساب المواطن على الرغم من أنها لا تدفع ريال واحد ودخولها مع رب الأسرة قلل الدعم؟” ، وقد جاء رد حساب المواطن عن استفسار السائل كالتالي: “ أنه يتم حساب جميع التابعين المضافين للدعم من ضمن دخل الأسرة، وبعدها يتم صرف الاستحقاق وفق المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار احتساب الأسرة كاملة بعدد أفرادها وأعمارهم“.

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن نوه عن طرق احتساب الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، كما يتم صرف الدعم وفق ضوابط وشروط أهلية حساب المواطن لاستحقاق الدعم و نذكرها كالتالي:

أولًا لابد أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

كذلك أهلية الدعم للسعوديت المتزوجات بغير سعودي.

أيضًا استحقاق الدعم للسعوديات المطلقات و الأرامل.

المواطن السعودي من ذوي الإعاقة، مؤهل لاستحقاق الدعم.

كذلك شرط أن يكون المستفيد مقيم على أراض المملكة إقامة دائمة.

أيضًا شرط انطباق البيانات المقدمة من المستفيد، مع بيانات الجهة التابع لها.

ألا يكون المواطن طالب الدعم داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

وعن الدفعة 50 من برنامج حساب المواطن سيتم صرفها بمشيئة الله وفق تقويم السعودية، يوم الإثنين الموافق 07 من شهر جمادى ثاني 1443هـ الموافق 10 يناير 2022م، لمستحقي الدعم مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق، ومن الملاحظ أن موعد صرف الدفعة 50 سيتم صرفة في موعد لأن يوم الإثنين موافق 10 من الشهر الميلادي وهو يوم عمل عادي وليس موافق أي عطلات رسمية.