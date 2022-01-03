تمويل شخصي يصل إلي 100 ألف ريال بدون كفيل للمواطن والمقيم

بنك الرياض يقدم تمويلات عديدة بالتزامات سهلة تتوافر لدي أي شخص، حيث يقدم البنك قروض لجميع العملاء من جميع الفئات السعودي ومن جميع الطبقات الاجتماعية، فقد يتمكن جميع المواطنين الآن من الحصول علي تمويل بكل سهولة دون مشاكل، حيث يمكن التقديم علي الطلب عبر الإنترنت فقط لسد الديون وانقضاء الحوائج المالية، كما يمكن فتح حساب بالبنك والحصول علي البطاقة الإتمانية من خلال الموقع، قم بقراءة التقرير لتتعرف علي طريقة التقديم والاستفادة من خدمات بنك الرياض.

التقديم على تمويل شخصي بدون كفيل للعاملين بالقطاع الخاص

يتيح التقديم للحصول علي مبلغ مالي للعاملين بالقطاع الخاص فقط، وذلك من بنك الرياض الشهير، فالإجراءات تتم كالأتي:

أن يقوم العميل الذي يريد الحصول علي القرض بالدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك الرياض.

إضافة كافة البيانات اللازمة علي الموقع الخاص بالبنك.

زيارة أقرب فرع لبنك الرياض في مدينتك، تقديم الأوراق الآتية:

تقديم بيان يفيد مفردات الراتب الشهري بتفاصيله.

تقديم كشف حساب بنكي يوضح أخر معاملات 3 أشهر.

تقديم صورة الهوية الوطنية.

هكذا تم التقديم بنجاح، انتظر حتي يأتيك الرد بالموافقة أو الرفض علي الطلب بعد أن تتم المراجعة من قبل البنك والتي تتم في خلال ساعات.

دخول العميل إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض.

اضغط علي أيقونة الخدمات المصرفية للأفراد.

اختر فتح حساب.

اضغط علي تقديم طلب فتح حساب.

تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالعميل حتي تكتمل عملية التسجيل، ويتم فتح الحساب بنجاح عبر تطبيق أبشر الإلكتروني.

انتظر حتي يتم إرسال بطاقة الصرافة الآلية عبر العنوان الوطني الموجود بالهوية والذي تم تسجيله أثناء فتح الحساب.

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طريقة فتح حساب أفراد في بنك الرياض أون لاين

يعد بنك الرياض من أقدم البنوك السعودية والعربية أيضاً، حيث يعمل علي تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والمقيمين أيضاً إن كانوا عملاء لديه، فقد يوفر البنك ويسهل سبل الاتصال والتواصل المباشر، حيث يتيح للعملاء خدمة اتصال ضمن أهم خدماته المميزة، فيمكن الحصول علي كافة البيانات التي ترغب في معرفتها عبر أرقام البنك، وهي كالأتي: +966 ” 920002470.