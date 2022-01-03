رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في الدفاع المدني 1443 برتبة جندى عبر أبشر للتوظيف

الاستعلام عن اسماء المقبولين في الدفاع المدني 1443، حيث إن يوجد العديد من المواطنين فى المملكة يقومون بالبحث على شبكة الأنترنت عن طريقة الاستعلام عن نتائج القبول فى هذه الوظائف بعد إن قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عنها بعد ما تم أجراء عملية المفاضلة بين المتقدمين واختيار الذين تتوافر فيهم شروط القبول فقط.

اسماء المقبولين في الدفاع المدني 1443

إعلنت مديرية الدفاع المدني فى المملكة العربية السعودية منذ فترة عن توافر عدد من الوظائف العسكرية فى القوات، وذلك لأن يتم التقديم لها عدد كبير من المواطنين الباحثين عن عمل وقد قامت القوات بالإعلان عن النتائج على موقع منصة أبشر للوظائف حتي يقوم المتقدمين بالحصول على النتائج والذهاب فى الموعد المحدد للمقابلة الشخصية واجراء الكشف الطبي والاختبارات.

الاوراق والمستندات المطلوبة

أوضحت وزارة الداخلية بإن هناك عدد من الاوراق والمستندات التى يجب على المتقدم إن يقوم بتقديمها عند إجراء المقابلة الشخصية، حيث تكون الأوراق والمستندات كالأتي:

نموذج الترشيح للوظائف ويتم الحصول علية من موقع أبشر للتوظيف.

صورتين من بطاقة الهوية الوطنية مع إحضار الأصل ويجب إن تكون سارية المفعول.

أصل مؤهل المتقدم الدراسي مع إحضار صورة منه.

صورة من شهادة المعادلة للحاصلين على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية.

بطاقة الأسرة.

الشهادات والدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

عدد ستة صور شخصية بخلفية بيضاء حديثة ويكتب المتقدم الأسم ورقم الهوية خلف كل صورة.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في الدفاع المدني 1443

يتم الاستعلام عن نتائج القبول فى هذه الوظائف من خلال منصة أبشر للتوظيف، ويكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-