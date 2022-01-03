الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي بهذه الشروط وخطوات التواصل

موضوعنا اليوم هو الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي السعودي وكيفية الحصول عليها من الديوان حيث أن الكثير من الأسر والمواطنين السعوديين يهمهم أمر الحصول على قطعة أرض أو عقار سكني وخاصة إذا لم يكن لديهم أي أراضي مملوكة لهم وذلك باتفاق وزارة الإسكان مع الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين للحصول على حياة أفضل ومعيشة مناسبة تمكنهم من التكيف مع الظروف الحالية وذلك بعد الأزمة الشديدة التي مررنا بعد ظهور جائحة فيروس كورونا.

كيفية الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي السعودي 1443

قبل أن تقدم على معرفة الطريقة التي يمكنك من خلالها الحصول على قطعة أرض من الديوان يجب قراءة الشروط وسنقوم بتوضيحها فيما بعد وخطوات التقديم هي:-

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط .

قم بالضغط على زر “سكني” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

سجل دخولك على موقع وزارة الإسكان السعودي الذي قمت بالدخول عليه.

املأ كل البيانات المطلوبة منك على استمارة التقديم الخاصة بالمواطن المتقدم على الدعم.

البيانات تتمثل في “اسم المواطن الرباعي – رقم الهاتف المحمول – محل إقامته” وبيانات أخرى يجب عليك ملئها جميعًا.

إرفاق كل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة منك على الموقع والتي تفيد صحة ما قمت بكتابته في استمارة التقديم.

بعد ذلك قم بالنقر على زر “حف البيانات” وبعدها يتم إرسال طلبك إلى المقر الرسمي لوزارة الإسكان السعودية والنظر فيه.

بعد أن يتم قبولك بعد مطابقتك للشروط والأحكام يتم إخبارك بتوجيهك إلى بنك الإسكان التنموي في السعودية حتى تكمل باقي الإجراءات.

شروط الحصول على منحة أرض الديوان الملكي السعودي 1443

يجب لتقديمك على الحصول على قطعة أرض من الديوان مطابقتك لبعض الشروط التي تتمث فيما يلي:-